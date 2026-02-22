مقتل مسلّح حاول دخول مقر إقامة ترامب بولاية فلوريدا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قتل عناصر جهاز الخدمة السرية الأمريكي اليوم الأحد شخصا مسلحا و هو “شاب في مطلع العشرينات” دخل بـ “شكل غير قانوني المنطقة الأمنية في مارالاغو”، مقر إقامة الرئيس دونالد ترامب في ولاية فلوريدا.

و كان ترامب في واشنطن عند وقوع الحادث قرابة الساعة 1,30 (6,30 ت غ)، بحسب ما أورد مسؤولون.

و كتب المتحدث باسم الجهاز أنتوني غوغليلمي على منصة إكس : “قُتل مسلح بإطلاق النار عليه من جانب عناصر جهاز الخدمة السرية بعدما دخل بشكل غير قانوني هذا الصباح المنطقة الأمنية في مارالاغو”.

و قال الجهاز في بيان إن “المشتبه به شوهد عند البوابة الشمالية لمنتجع مارالاغو و هو يحمل ما بدا أنه بندقية صيد و علبة تحتوي على وقود”.

