Français
Anglais
العربية
الأخبار

مكاسب مالية كبيرة لبرشلونة إثر التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

مكاسب مالية كبيرة لبرشلونة إثر التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية عن حجم المكاسب التي حققها برشلونة الإسباني، بعد تأهله المباشر إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي 2025 – 2026.

و كان برشلونة قد حجز مقعده في المراكز الثمانية الأولى بمرحلة الدوري من البطولة، بعد فوزه في الجولة الثامنة والأخيرة على كوبنهاغن الدنماركي بنتيجة 4 – 1.

و ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن برشلونة ضمن هذا الموسم 87 مليون يورو من دوري أبطال أوروبا بعد تأهله مباشرةً إلى ثمن النهائي.

و جاءت المكافآت وفقًا لنظام توزيع يويفا على النحو التالي :

11 مليون يورو عن التأهل المباشر.

2 مليون يورو لمركز الفريق ضمن أفضل 16 في المجموعة.

8.8 مليون يورو عن احتلال الفريق المركز الخامس في تصنيف المجموعة.

10.5 مليون يورو من الفوز في خمس مباريات بالدور الأول.

0.7 مليون يورو من التعادل في مباراة واحدة.

كما حصل جميع المشاركين الـ36 على مبلغ ثابت قدره 18.62 مليون يورو، بينما أضاف برشلونة 35.38 مليونًا أخرى من عامل القيمة المرتبط بحقوق البث و التصنيف التاريخي للفريق.

و ستزيد الإيرادات مع التقدم أكثر في البطولة، حيث يحصل المتأهل إلى ربع النهائي على 12.5 مليون يورو، ويمكن أن يصل المبلغ إلى 29 مليونًا في حال التأهل للنهائي و الفوز به.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

388
الأخبار

باجة : بسبب التقلبات الجوية ..تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بنفزة

379
الأخبار

تنقيح المرسوم 54: هل تكون رئاسة فوزي الدعاس للجنة التشريع العام نقطة تحوّل؟ (فيديو)
349
اقتصاد وأعمال

36 دينارًا السعر الحقيقي لقارورة الغاز دون دعم وقريباً قوارير غاز جديدة مُوجّهة للصناعيين وسيارات التاكسي
300
أخر الأخبار

ولاية سوسة تحذّر المواطنين من رياح قوية وتدعو إلى توخي الحذر
296
اقتصاد وأعمال

بمشاركة 61 عارضًا… تونس تسجّل حضورًا لافتًا في معرض معرض الخليج للأغذية بدبي
286
الأخبار

وزارة الدفاع الوطني تحذّر من التواجد بالمنطقة الحدوديّة العازلة دون ترخيص
280
الأخبار

الاعتداء على الصحفيين و المعلقين بمنصة الصحافة في مركّب الهادي النيفر بباردو
268
أخر الأخبار

بولبابة سالم: “ترامب يمارس أعلى درجات التوحش في علاقة بالملف الإيراني و لكنه لا يريد التورّط في حرب طويلة” [فيديو]
262
أخر الأخبار

الكاف تستعد لتنظيم قافلة صحية عسكرية لفائدة متساكني ساقية سيدي يوسف
258
الأخبار

الإتحاد المنستيري يحتج على مردود طاقم تحكيم مباراته أمام الأولمبي الباجي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى