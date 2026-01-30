مكاسب مالية كبيرة لبرشلونة إثر التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشفت تقارير صحفية عن حجم المكاسب التي حققها برشلونة الإسباني، بعد تأهله المباشر إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي 2025 – 2026.

و كان برشلونة قد حجز مقعده في المراكز الثمانية الأولى بمرحلة الدوري من البطولة، بعد فوزه في الجولة الثامنة والأخيرة على كوبنهاغن الدنماركي بنتيجة 4 – 1.

و ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن برشلونة ضمن هذا الموسم 87 مليون يورو من دوري أبطال أوروبا بعد تأهله مباشرةً إلى ثمن النهائي.

و جاءت المكافآت وفقًا لنظام توزيع يويفا على النحو التالي :

11 مليون يورو عن التأهل المباشر.

2 مليون يورو لمركز الفريق ضمن أفضل 16 في المجموعة.

8.8 مليون يورو عن احتلال الفريق المركز الخامس في تصنيف المجموعة.

10.5 مليون يورو من الفوز في خمس مباريات بالدور الأول.

0.7 مليون يورو من التعادل في مباراة واحدة.

كما حصل جميع المشاركين الـ36 على مبلغ ثابت قدره 18.62 مليون يورو، بينما أضاف برشلونة 35.38 مليونًا أخرى من عامل القيمة المرتبط بحقوق البث و التصنيف التاريخي للفريق.

و ستزيد الإيرادات مع التقدم أكثر في البطولة، حيث يحصل المتأهل إلى ربع النهائي على 12.5 مليون يورو، ويمكن أن يصل المبلغ إلى 29 مليونًا في حال التأهل للنهائي و الفوز به.

