مكافحة تبييض الأموال: البنك المركزي التونسي يصدر منشورا جديدا

أصدر البنك المركزي التونسي مؤخرًا منشورًا جديدًا موجّهًا إلى البنوك والمؤسسات المالية، يتعلق بمنظومة الرقابة الداخلية وقواعدها في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ويتضمن هذا المنشور الجديد 12 فصلًا.

يحدّد المنشور الجديد منظومة وقواعد الرقابة الداخلية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

منشور البنك المركزي التونسي إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد 17 لسنة 2025 مؤرخ في 22 ديسمبر 2025 – بالفرنسية

