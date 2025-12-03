مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية و نظيرته الفليبينية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أجرى السيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم، 03 ديسمبر 2025، مكالمة هاتفية مع نظيرته الفليبينية، السيدة ماريا تيريزا لازارو “Maria Theresa P. Lazaro “، بمناسبة الذكرى الخمسين لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مذكّرا بأهمّ محطات التضامن والتعاون التي ميّزت هذه العلاقات على مدى العقود الخمس الماضية.

و نوّه الوزير خلال هذه المحادثة بالإمكانيات المُتاحة، داعيا إلى مزيد العمل المشترك من أجل تطويرها وتنويعها خدمةً لمصلحة الشعبين الصديقين.

و أكّد الوزير، في هذا الإطار، حرص تونس على مزيد الانفتاح على الفضاءات الآسيوية وتوسيع شراكاتها مع بلدان هذه القارة ذات الإمكانيات الواعدة بما فيها الفليبين، من خلال تكثيف الاتصالات بين الجانبين وإثراء الإطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية مع هذا البلد، واتّفق مع نظيرته على إعداد خارطة طريق تشمل أهمّ الأنشطة المستقبلية الثنائية بما في ذلك تطوير التبادل التجاري بين البلدين وإيجاد أسواق جديدة لترويج زيت الزيتون التونسي في الفليبين والدول الآسيوية.

من جانبها، أكّدت وزيرة خارجية الفليبين استعداد بلادها لمزيد توطيد أواصر الصداقة والتعاون مع تونس، معربة عن عزمها الشخصي على تجسيم خطة العمل المشتركة.

كما تباحث الوزيران حول إمكانية تطوير علاقات بلادنا مع البلدان الآسيوية، لا سيما في إطار رابطة دول جنوب شرق آسيا، علما أنّ الفليبين ستتراّس هذه الرابطة خلال السنة القادمة 2026.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



