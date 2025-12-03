Français
Anglais
العربية
الأخبار

مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية و نظيرته الفليبينية

مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية و نظيرته الفليبينية

أجرى السيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم، 03 ديسمبر 2025، مكالمة هاتفية مع نظيرته الفليبينية، السيدة ماريا تيريزا لازارو “Maria Theresa P. Lazaro “، بمناسبة الذكرى الخمسين لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مذكّرا بأهمّ محطات التضامن والتعاون التي ميّزت هذه العلاقات على مدى العقود الخمس الماضية.
و نوّه الوزير خلال هذه المحادثة بالإمكانيات المُتاحة، داعيا إلى مزيد العمل المشترك من أجل تطويرها وتنويعها خدمةً لمصلحة الشعبين الصديقين.
و أكّد الوزير، في هذا الإطار، حرص تونس على مزيد الانفتاح على الفضاءات الآسيوية وتوسيع شراكاتها مع بلدان هذه القارة ذات الإمكانيات الواعدة بما فيها الفليبين، من خلال تكثيف الاتصالات بين الجانبين وإثراء الإطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية مع هذا البلد، واتّفق مع نظيرته على إعداد خارطة طريق تشمل أهمّ الأنشطة المستقبلية الثنائية بما في ذلك تطوير التبادل التجاري بين البلدين وإيجاد أسواق جديدة لترويج زيت الزيتون التونسي في الفليبين والدول الآسيوية.
من جانبها، أكّدت وزيرة خارجية الفليبين استعداد بلادها لمزيد توطيد أواصر الصداقة والتعاون مع تونس، معربة عن عزمها الشخصي على تجسيم خطة العمل المشتركة.
كما تباحث الوزيران حول إمكانية تطوير علاقات بلادنا مع البلدان الآسيوية، لا سيما في إطار رابطة دول جنوب شرق آسيا، علما أنّ الفليبين ستتراّس هذه الرابطة خلال السنة القادمة 2026.
تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

595
أخر الأخبار

بودربالة يرفع الجلسة العامة فجأة بسبب “عدم التطابق”.. عدد الأصوات يفوق عدد الحاضرين ! [فيديو]

358
الأخبار

تونس: ارتفاع قتلى حوادث الطرقات وشهر أوت 2025 يسجّل أعلى حصيلة شهرية منذ جويلية 2018
335
اقتصاد وأعمال

44 بالمائة منها قروض السكن: أكثرمن 30 مليار دينار قائم القروض الموظفة على الأفراد في تونس نهاية سبتمبر 2025
306
أخر الأخبار

وزيرة المالية تُحذّر : “قانون المالية لن يُطبق..إذا تواصلت الأمور على هذه الشاكلة” [فيديو]
300
الأخبار

نزار شيخ روحه رئيس الغرفة الوطنية للوكلاء العقاريين في ذمة الله
299
اقتصاد وأعمال

مشروع قانون المالية 2026 : المصادقة على مقترح فصل جديد يتعلّق بدعم الشركة الوطنية لعجين الحلفاء و الورق
291
اقتصاد وأعمال

توزر: هذا موعد تنظيم الدورة الثانية للصالون الدولي للسياحة الصحراوية والواحية
284
الأخبار

مدرب الجزائر يحذر من مفاجآت كأس العرب أمام السودان
283
الأخبار

فضيحة تهزّ الاتحاد الأوروبي: مداهمات وإيقافات تطال الجهاز الدبلوماسي وكلّية أوروبا
264
الأخبار

الكرة الطائرة – كأس التحدّي العربي: فوز رابع لتونس على حساب فلسطين

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى