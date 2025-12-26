Français
Anglais
العربية
الأخبار

مكتب البرلمان يحيل ثلاثة مشاريع قوانين على لجنة العلاقات الخارجية

مكتب البرلمان يحيل ثلاثة مشاريع قوانين على لجنة العلاقات الخارجية

قرر مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماعه اليوم الجمعة، بإشراف رئيس المجلس إبراهيم بودربالة، إحالة ثلاثة مشاريع قوانين إلى لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، للنّظر فيها، وإعداد تقرير موحّد في شأنها، مع طلب استعجال النظر.

و تتمثل مشاريع القوانين، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب، في: -مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحرّ.

-مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى.

-مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية.

و فوّض المكتب لرئيس مجلس نواب الشعب إحالة تقرير اللجنة حول مشاريع هذه القوانين إلى الجلسة العامة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

305
اقتصاد وأعمال

المعدل السنوي للأجور لكل عامل في المؤسسات العمومية يُقدَّر بـ 45 ألف دينارًا (تقرير)

291
اقتصاد وأعمال

بقلم مرشد السماوي : تونس حاليا قبلة المستثمرين العرب الأجانب حقيقة مؤكدة و ليست دعاية مجانية 
289
الأخبار

الشرطة الإيطالية تُلقي القبض على زعيم مافيا هارب
279
أخر الأخبار

مشاريع طاقات بديلة لتوفير نفقات بـ‎ 160 مليون دينار سنويا
272
أخر الأخبار

سنة 2025 بالأرقام: أهم الإجراءات الاقتصادية المصادق عليها (تقرير)
260
الأخبار

رئيسة الحكومة تشرف على اجتماع مجلس الوزراء
258
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025: تونس – نيجيريا… حكم مالي لإدارة المواجهة
257
اقتصاد وأعمال

ليبيا : انتعاش اقتصادي قوي مدفوعا بتعافي قطاع النفط
255
اقتصاد وأعمال

تحسّن سعر صرف الدينار التونسي : الدولار تحت عتبة 2,9 دينارًا
254
الأخبار

النادي الإفريقي: ثلاث مباريات ودية في برنامج فترة التوقف

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى