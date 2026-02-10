Français
مكتب ‘اليونيسيف’ بتونس يُحذر من الاستعمالات غير الآمنة للأطفال للذكاء الاصطناعي

مكتب ‘اليونيسيف’ بتونس يُحذر من الاستعمالات غير الآمنة للأطفال للذكاء الاصطناعي

قدّم مكتب منظّمة الأمم المتحدة للطفولة بتونس “اليونيسيف”، في منشور له على صفحته الرّسمية بالفيسبوك، نصائح عملية لمساعدة الأولياء في توجيه أطفالهم بأمان أثناء استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وشدّدت منظّمة الأمم المتّحدة للطفولة بتونس على ضرورة الانتباه والتيقظ لجميع أخطار الذّكاء الاصطناعي، حيث تعمل بعض أدوات الذكاء الاصطناعي على جمع البيانات الشّخصية للولوج إلى بعض التّطبيقات، وتُعرّض الطّفل لمحتوى مضلّل وخطير، داعية الأولياء إلى مرافقة الطّفل أثناء استعماله للذّكاء الاصطناعي وحمايته من اختراق خصوصياته واستعراض إعدادات الخصوصية لمعرفة طبيعة البيانات التي تجمعها وتشاطرها المنصات المختلفة.
ودعت المنظّمة إلى اتفاق الولي مع طفله على أهمية وضع حدود بسيطة وتحديد أساليب منتظمة للاطمئنان على سلامة الاستخدام من أجل المحافظة على استخدام صحي ومتوازن لأدوات الذكاء الاصطناعي.
واعتبرت أنه من الممكن أن تُؤثر التفاعلات مع الذكاء الاصطناعي على الكيفية التي يتعلم عبرها الأطفال التعامل مع التحديات الاجتماعي، مشددة على تشجيع الاستخدام المتوازن والمدروس ليواصل الطفل تطوير مهارات متصلة بالحياة الواقعية.
وأكدت في هذا الصدد على ضرورة تشجيع الطفل على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل مفيد، وليس كطريقة مختصرة للحصول على الإجابات، حيث بوسع الذكاء الاصطناعي دعم تعلم الاطفال من خلال شرح الأفكار بوضوح والإجابة عن الأسئلة في جميع الأوقات وتوفير ممارسات تعليمية مكيفة مع مستوى المستخدم.
كما أوصت المنظمة باستكشاف الذكاء الاصطناعي مع الطفل من خلال توجيه أسئلة بسيطة لروبوت دردشة او تعليمات لجهاز يعمل بالأوامر الصوتية ثم التحدث مع الطفل حول الإجابات الناتجة.

