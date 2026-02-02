مكسب صحي هام: تدشين وحدة إنعاش طبي جديدة بمستشفى باجة [صور +فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشف المدير الجهوي للصحة بباجة، منير الجبالي ، في تصريح لمراسل تونس الرقمية بباجة، عن تدشين وحدة الإنعاش الطبي الجديدة بالمستشفى الجهوي، صباح اليوم الاثنين 2 فيفري 2026، وذلك بعد سنوات من الانتظار.

وأوضح الجبالي أن هذه الوحدة تمثل إضافة هامة للقطاع الصحي بالجهة، خاصة في ظل النقص الذي كانت تعانيه ولاية باجة في أسرة الإنعاش، الأمر الذي كان يفرض في عديد الحالات تحويل المرضى إلى مستشفيات العاصمة.

وأضاف أن وحدة الإنعاش الجديدة تضم ثمانية أسرة مجهزة بتقنيات طبية متطورة، إلى جانب أربع أسرة أكسجين، كما تم دعمها بإطارات طبية وأطباء اختصاص في عدة مجالات، بما من شأنه تحسين التكفل بالحالات الاستعجالية وتقريب الخدمات الصحية من متساكني الجهة وولايات الشمال الغربي.

