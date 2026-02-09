مكسب قضائي جديد لولاية مدنين: افتتاح المحكمة الابتدائية بجربة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

افتُتحت المحكمة الابتدائية بجزيرة جربة، اليوم الاثنين 9 فيفري 2026، وفق ما أكده مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة ذاتها عرفات المبسوط.

وأوضح المبسوط أن افتتاح هذا المرفق القضائي جاء إثر صدور قرار عن وزيرة العدل بتاريخ 26 جانفي المنقضي، يقضي بتحديد موعد انطلاق العمل بالمحكمة.

واعتبر المتحدث أن هذه المؤسسة تمثل مكسبا هاما لجزيرة جربة ولكامل ولاية مدنين، لما ستوفره من تقريب للخدمات القضائية وتحسين لولوج المتقاضين إلى العدالة.

ومن المنتظر أن تشرف وزيرة العدل خلال الأيام القليلة القادمة على موكب التدشين الرسمي للمحكمة.

