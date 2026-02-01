Français
الأخبار

مكونات في العطور تسبب التهاب الجلد التحسُّسي

أفاد الدكتور فلاديمير بوليبوك أخصائي الحساسية أن بعض الأشخاص يعانون من حساسية العطور الناتجة عن مكونات محددة، طبيعية كانت أم صناعية.

و وفقا للطبيب، تُعد الحساسية و تهيج الجلد الناتج عن العطور، أو ما يعرف بـ التهاب الجلد التماسي التحسسي، من أكثر أسباب ردود الفعل التحسسية الجلدية شيوعا.

و غالبا لا تكون العطور نفسها هي السبب، بل المركبات الكيميائية التي تحتويها.

و أوضح أن بعض المكونات الطبيعية قد تسبب الحساسية أيضا، مثل : الزيوت العطرية: الياسمين، الإيلنغ (ylang-ylang)، خشب الصندل، البرغموت (Citrus bergamia).

مشتقات الخشب و الطحالب : طحلب البلوط ، راتنجات الخشب.

مستخلصات الزهور : ورد الحدائق ، النرجس.

أما المكونات الاصطناعية فتشمل مواد معروفة مسببة للحساسية، مثل : كحول السيناميل و سينامالدهيد، هيكسيل سينامالدهيد، إيزويوجينول، كحول الليناليل، واللينالول، وغيرها.

و حذّر الخبراء من أن التفاعل الأكثر انتشارا هو التهاب الجلد التماسي التحسسي، الذي قد يظهر على شكل : احمرار الجلد حكة طفح جلدي و مع انحسار المرحلة الحادة، قد يحدث تقشر الجلد.

و للوقاية، يُنصح الأشخاص المعرضون للحساسية بتقليل ملامسة الجلد للعطور ، ما يقلل من خطر الإصابة بالتهاب الجلد التماسي.

و أضاف : “إذا شك الشخص في إصابته بحساسية، يجب التوقف عن استخدام العطر المعني و استشارة الطبيب و إجراء اختبارات الحساسية لتحديد مسبباتها بدقّة”.

