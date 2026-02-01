مكونات في العطور تسبب التهاب الجلد التحسُّسي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد الدكتور فلاديمير بوليبوك أخصائي الحساسية أن بعض الأشخاص يعانون من حساسية العطور الناتجة عن مكونات محددة، طبيعية كانت أم صناعية.

و وفقا للطبيب، تُعد الحساسية و تهيج الجلد الناتج عن العطور، أو ما يعرف بـ التهاب الجلد التماسي التحسسي، من أكثر أسباب ردود الفعل التحسسية الجلدية شيوعا.

و غالبا لا تكون العطور نفسها هي السبب، بل المركبات الكيميائية التي تحتويها.

و أوضح أن بعض المكونات الطبيعية قد تسبب الحساسية أيضا، مثل : الزيوت العطرية: الياسمين، الإيلنغ (ylang-ylang)، خشب الصندل، البرغموت (Citrus bergamia).

مشتقات الخشب و الطحالب : طحلب البلوط ، راتنجات الخشب.

مستخلصات الزهور : ورد الحدائق ، النرجس.

أما المكونات الاصطناعية فتشمل مواد معروفة مسببة للحساسية، مثل : كحول السيناميل و سينامالدهيد، هيكسيل سينامالدهيد، إيزويوجينول، كحول الليناليل، واللينالول، وغيرها.

و حذّر الخبراء من أن التفاعل الأكثر انتشارا هو التهاب الجلد التماسي التحسسي، الذي قد يظهر على شكل : احمرار الجلد حكة طفح جلدي و مع انحسار المرحلة الحادة، قد يحدث تقشر الجلد.

و للوقاية، يُنصح الأشخاص المعرضون للحساسية بتقليل ملامسة الجلد للعطور ، ما يقلل من خطر الإصابة بالتهاب الجلد التماسي.

و أضاف : “إذا شك الشخص في إصابته بحساسية، يجب التوقف عن استخدام العطر المعني و استشارة الطبيب و إجراء اختبارات الحساسية لتحديد مسبباتها بدقّة”.

