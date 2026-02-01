Français
الأخبار

ملعب الشاذلي زويتن : انهيار جزء من السور المحاذي لمأوى السيارات

ملعب الشاذلي زويتن : انهيار جزء من السور المحاذي لمأوى السيارات

شهد ملعب الشاذلي زويتن، مساء اليوم، انهيار جزء من السور المحاذي لمأوى السيارات، وذلك خلال المباراة التي جمعت بين شبيبة العمران والنادي الرياضي الصفاقسي لحساب الجولة الرابعة إياب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.

و سجّل الحادث من جهة المنصة الشرفية للملعب، حيث تضرّر عدد من السيارات المركونة بالمأوى، ما خلّف خسائر مادية متفاوتة، في حين لم تُسجّل أي خسائر بشرية أو إصابات في صفوف الجماهير أو المتواجدين بالمكان.

تعليقات

