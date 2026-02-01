ملعب الشاذلي زويتن : انهيار جزء من السور المحاذي لمأوى السيارات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شهد ملعب الشاذلي زويتن، مساء اليوم، انهيار جزء من السور المحاذي لمأوى السيارات، وذلك خلال المباراة التي جمعت بين شبيبة العمران والنادي الرياضي الصفاقسي لحساب الجولة الرابعة إياب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.

و سجّل الحادث من جهة المنصة الشرفية للملعب، حيث تضرّر عدد من السيارات المركونة بالمأوى، ما خلّف خسائر مادية متفاوتة، في حين لم تُسجّل أي خسائر بشرية أو إصابات في صفوف الجماهير أو المتواجدين بالمكان.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



