Français
Anglais
العربية
مجتمع

ملعب الطيب المهيري بصفاقس : نموذج بلدي ناجح في صيانة المنشآت الرياضية

ملعب الطيب المهيري بصفاقس : نموذج بلدي ناجح في صيانة المنشآت الرياضية

أعلنت بلدية صفاقس أن العناية بأرضية ملعب الطيب المهيري لا تندرج في إطار حملة صيانة عابرة، بل تمثل نموذجًا متكاملًا للإدارة الرشيدة والمستدامة، وتعكس سياسة المجهود الذاتي التي تنتهجها البلدية منذ سنوات بكل ثبات داخل المستطيل الأخضر.

وأكدت البلدية أن الاستقرار الملحوظ في جودة العشب الطبيعي بملعب الطيب المهيري يعود إلى وجود ما يشبه “المدرسة” داخل إدارة التجهيزات الرياضية والمناطق الخضراء، حيث راكم أعوان الإدارة الفرعية للتجهيزات الرياضية خبرة طويلة في التعامل مع المنشآت الرياضية وصيانة أرضيات الملاعب وفق معايير دقيقة.

وفي هذا الإطار، تخصص بلدية صفاقس اعتمادات مالية هامة سنويًا للعناية بالعشب الطبيعي الممتاز بملعب الطيب المهيري، من بينها رصد حوالي 100 ألف دينار لاقتناء البذور والأسمدة والأدوية الخاصة بالصيانة، إلى جانب القيام بعملية البذر الموسمية خلال أواخر شهر نوفمبر من كل سنة.

كما قامت البلدية باقتناء معدات صيانة حديثة خلال سنة 2025 بقيمة 200 ألف دينار، مع برمجة اعتمادات إضافية بنفس القيمة ضمن ميزانية سنة 2026 لاقتناء معدات جديدة مخصصة لصيانة وقص العشب، فضلًا عن تخصيص نحو 30 ألف دينار لصيانة منظومة الري الآلي بالميدان الرئيسي والميادين الفرعية.

وتتولى الفرق البلدية المختصة تنفيذ جملة من مهام الصيانة الدورية، من بينها البذر الموسمي، وعمليات تهوية التربة لضمان وصول الأكسجين إلى الجذور ومنع تعفنها، إضافة إلى التسطيح لإصلاح النتوءات الناتجة عن ضغط المباريات، واعتماد المكافحة البيولوجية لحماية العشب من الطفيليات دون الإضرار بسلامة اللاعبين.

وفي سياق متصل، أعلنت بلدية صفاقس عن افتتاح الملعب الفرعي عدد 2 غمس الأربعاء 28 جانفي 2026، ليكون جاهزًا لاحتضان الحصص التدريبية، في خطوة جديدة لدعم البنية التحتية الرياضية بالجهة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

532
أخر الأخبار

الهلال الأحمر التونسي بباجة يواصل دعمه الاجتماعي ويعاين وضعيات عائلات معوزة

434
الأخبار

الأولمبي الباجي في اختبار صعب أمام الإتّحاد المنستيري و السليمي مطالب بالانتصار
375
الأخبار

بعد أمطار كشفت عن معالم جديدة: انطلاق تدخل المعهد الوطني للتراث بالموقع الأثري بهرقلة
345
الأخبار

التعاون الإيطالي يعزّز الاستثمارات الفلاحية في تونس بتسليم 88 جرّارًا في صفاقس
330
الأخبار

تنقيح المرسوم 54: هل تكون رئاسة فوزي الدعاس للجنة التشريع العام نقطة تحوّل؟ (فيديو)
326
اقتصاد وأعمال

36 دينارًا السعر الحقيقي لقارورة الغاز دون دعم وقريباً قوارير غاز جديدة مُوجّهة للصناعيين وسيارات التاكسي
321
الأخبار

تأييد الأحكام الصادرة في قضية وفاة عمر العبيدي
309
الأخبار

ماهر الكنزاري : “انتصار اليوم يجعلنا ننفرد بالمركز الأوّل” (فيديو)
304
اقتصاد وأعمال

باجة : إقبال ملحوظ على نقطة بيع التمور و انخفاض الأسعار في اليوم الأخير
289
الأخبار

بنزرت : غلق حركة الجولان بالطريق الجهوية عدد 57

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى