ملعب الطيب المهيري بصفاقس : نموذج بلدي ناجح في صيانة المنشآت الرياضية

أعلنت بلدية صفاقس أن العناية بأرضية ملعب الطيب المهيري لا تندرج في إطار حملة صيانة عابرة، بل تمثل نموذجًا متكاملًا للإدارة الرشيدة والمستدامة، وتعكس سياسة المجهود الذاتي التي تنتهجها البلدية منذ سنوات بكل ثبات داخل المستطيل الأخضر.

وأكدت البلدية أن الاستقرار الملحوظ في جودة العشب الطبيعي بملعب الطيب المهيري يعود إلى وجود ما يشبه “المدرسة” داخل إدارة التجهيزات الرياضية والمناطق الخضراء، حيث راكم أعوان الإدارة الفرعية للتجهيزات الرياضية خبرة طويلة في التعامل مع المنشآت الرياضية وصيانة أرضيات الملاعب وفق معايير دقيقة.

وفي هذا الإطار، تخصص بلدية صفاقس اعتمادات مالية هامة سنويًا للعناية بالعشب الطبيعي الممتاز بملعب الطيب المهيري، من بينها رصد حوالي 100 ألف دينار لاقتناء البذور والأسمدة والأدوية الخاصة بالصيانة، إلى جانب القيام بعملية البذر الموسمية خلال أواخر شهر نوفمبر من كل سنة.

كما قامت البلدية باقتناء معدات صيانة حديثة خلال سنة 2025 بقيمة 200 ألف دينار، مع برمجة اعتمادات إضافية بنفس القيمة ضمن ميزانية سنة 2026 لاقتناء معدات جديدة مخصصة لصيانة وقص العشب، فضلًا عن تخصيص نحو 30 ألف دينار لصيانة منظومة الري الآلي بالميدان الرئيسي والميادين الفرعية.

وتتولى الفرق البلدية المختصة تنفيذ جملة من مهام الصيانة الدورية، من بينها البذر الموسمي، وعمليات تهوية التربة لضمان وصول الأكسجين إلى الجذور ومنع تعفنها، إضافة إلى التسطيح لإصلاح النتوءات الناتجة عن ضغط المباريات، واعتماد المكافحة البيولوجية لحماية العشب من الطفيليات دون الإضرار بسلامة اللاعبين.

وفي سياق متصل، أعلنت بلدية صفاقس عن افتتاح الملعب الفرعي عدد 2 غمس الأربعاء 28 جانفي 2026، ليكون جاهزًا لاحتضان الحصص التدريبية، في خطوة جديدة لدعم البنية التحتية الرياضية بالجهة.

