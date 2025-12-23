ملعب باجة : حقيقة تغيّر لون العشب و أين وصلت أشغال السبورة اللامعة الجديدة ؟ [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تتواصل أشغال تهيئة ملعب بوجمعة الكميتي بمدينة باجة، تزامنًا مع فترة توقّف البطولة، حيث تشهد أرضية الميدان حاليًا عملية بذر العشب الشتوي، إلى جانب تقدم أشغال تركيز الصبورة اللامعة الجديدة من قبل شركة المقاولات المكلفة بالمشروع، وذلك في إطار تحسين البنية التحتية الرياضية وضمان جاهزية الملعب في أقرب الآجال.

و في هذا السياق، أثار تغيّر لون العشب من الأخضر إلى الأصفر خلال الأيام القليلة الماضية جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول معطيات حول وجود جفاف أو إشكال في أرضية الميدان. غير أن الشركة المكلفة بعملية التعشيب أكدت لمراسل تونس الرقمية بباجة أن ما يحدث يُعدّ أمرًا طبيعيًا في هذه الفترة من السنة.

و أوضحت الجهة ذاتها أن الأشغال الحالية تتعلّق بزراعة بذور عشب شتوي، وهو ما يفسّر التغيّر المؤقت في لون العشب، مؤكدة أنه ومع استكمال عملية البذر والاعتناء بالأرضية، سيستعيد الملعب لونه الأخضر الطبيعي خلال بضعة أسابيع،

أما بخصوص السبورة اللامعة الجديدة، فقد بلغت الأشغال مراحلها المتقدمة، حيث يتم حاليًا استكمال عمليات التركيز الخاص بالأعمدة ، على أن تكون جاهزة للاستغلال خلال الفترة القادمة، بما من شأنه تحسين ظروف متابعة المباريات وتوفير معطيات دقيقة للجماهير والفرق الرياضية.

و يُذكر أن هذه الأشغال تندرج ضمن برنامج شامل لتأهيل ملعب بوجمعة الكميتي، بهدف الارتقاء بمستوى المنشآت الرياضية بولاية باجة وتحسين ظروف ممارسة كرة القدم بالجهة.

