ملف التلوث في قابس: غموض حول توجهات الرئاسة..نائب يتحرك لكشف المعطيات (فيديو)

أفاد النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية قابس، فوزي الدعاس، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، بأنه سيعمل على الحصول على معطيات ومعلومات دقيقة حول توجهات مؤسسة رئاسة الجمهورية بخصوص ملف التلوث البيئي في الجهة، نظرًا لما يكتسيه من أهمية قصوى بالنسبة لأهالي قابس.

وأكد الدعاس أنه، إلى حدود الآن، لم يتم إطلاعه على مآلات عمل اللجنة التي تم تكليفها من قبل رئاسة الجمهورية للنظر في ملف التلوث البيئي وإيجاد حلول له.

تبنٍّ صريح لموقف أهالي قابس

وشدد النائب على تبنيه الكامل لموقف أهالي قابس فيما يتعلق بالملف البيئي، والذي يدعو إلى تفكيك الوحدات الصناعية الملوثة، معتبرًا أن هذا المطلب يعكس معاناة متواصلة تعيشها الجهة منذ سنوات.

وقال في هذا السياق:

«نحن لا يمكن إلا أن نكون صوت أهالينا في قابس. نحن مع حل جذري يخرجنا من هذا المأزق».

رفض نقل الوحدات داخل الجهة

وأوضح الدعاس أن مقترح نقل الوحدات الملوثة من منطقة إلى أخرى داخل ولاية قابس يظل مرفوضًا، معتبرًا أن هذا الخيار لا يمثل حلًا حقيقيًا، بل يكرّس الأزمة البيئية بدل إنهائها.

وأضاف:

«نقل الوحدات من جهة إلى جهة داخل ولاية قابس مقترح مرفوض..قابس اكتفت بالتلوث في كل مناطقها ومعتمدياتها».

دعوة إلى حل نهائي وشامل

وختم النائب تصريحه بالتأكيد على ضرورة التوصل إلى حلّ نهائي وشامل لملف التلوث البيئي، يراعي حق المواطنين في بيئة سليمة وصحة آمنة، ويضع حدًا لمعاناة طال أمدها.

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد تسلم يوم 13 جانفي الجاري التقرير النهائي لفريق العمل الذي تمّ تكليفه من قبل مؤسسة الرئاسة لإيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي بمدينة قابس و واطّلع على التّوصيات الواردة فيه وفق بلاغ صادر عن الرئاسة.

