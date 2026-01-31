ملف تحيين المصنف الوطني للمهن و الكفاءات محور جلسة عمل بوزارة التشغيل

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تم خلال جلسة العمل حول متابعة ملف تحيين المصنف الوطني للمهن والكفاءات الاتفاق على تسريع نسق تحيين جذاذات المهن والكفاءات المكوّنة للمصنّف وإرساء آلية تبادل البيانات والمعلومات بين مختلف الأطراف المتدخلة و وضع روزنامة دقيقة لتنفيذ بقية المراحل وإتمام الإنجاز في أفضل الآجال وفق بلاغ لوزارة التشغيل.

و جمعت هذه الجلسة، وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد والمدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل حاتم دحمان و المدير العام للمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين زهير حمدي.

و أكد رياض شوّد بالمناسبة على أن هذا المصنف سيكون أداة مرجعية لرسم الخارطة الوطنية للمهن والاختصاصات والكفايات المطلوبة في سوق الشغل الوطنية والدولية وتوحيد المفاهيم بين مختلف الفاعلين في سوق الشغل بما يؤثر إيجابيا على مؤشرات الوساطة وتنمية الموارد البشرية. وشدد على مزيد تكريس المقاربة التشاركية في كل مراحل تحيين المصنف من تحديد منهجية العمل إلى بلورة مخطط التنفيذ والتنزيل على أرض الواقع، مشددا على ضرورة تسريع الإنجاز وتحديد روزنامة تنفيذية تضمن حوكمة ناجعة ومستدامة .

و من جهته بيّن المدير العام للوكالة الوطنية التشغيل والعمل المستقل، أنّه قد تم إعتماد منهجية العمل الميداني لتجميع المعلومات والمعطيات الضرورية من خلال الاستبيانات واللقاءات المباشرة مع المؤسسات الاقتصادية، تولى تنفيذها مستشارو التشغيل بالوكالة، لافتا الى أنه سيتمّ إحداث موقع واب تفاعلي خاص بالمصنف الوطني للمهن والكفاءات لضمان إستمرارية عملية التحيين.

و للاشارة تم بالمناسبة تقديم عرض متكامل حول مختلف المراحل التي تم تنفيذها لتحيين جذاذات المهن بالمصنف، وتمحورت تدخلات وملاحظات ومقترحات الحاضرين حول سبل مزيد تدقيق مضامين المصنف وإرساء مسار إستشراف ويقظة مستدامة لمواكبة التحوّلات المتسارعة لسوق الشغل الوطني والدولي.

