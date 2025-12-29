Français
ملك بريطانيا يزور أمريكا لأول مرة منذ حوالي 20 سنة

ذكرت صحيفة التايمز، أن العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث سيزور الولايات المتحدة في عام 2026، وهي أول زيارة يقوم بها ملك حاكم منذ زيارة الملكة إليزابيث الثانية في عام 2007.

و أفادت الصحيفة : سيقوم الملك و أمير ويلز (ويليام) بزيارتين منفصلتين إلى أمريكا في العام الجديد… و تجري محادثات نشطة حول ذلك… و من المرجح جدا أن تكون زيارة الملك في أفريل”.

و وفقا للصحيفة، ستكون هذه الزيارة الأولى لعاهل بريطاني منذ زيارة الملكة إليزابيث الثانية للولايات المتحدة قبل حوالي 20 عاما.

و من المقرر أن يصل الأمير ويليام إلى أمريكا الشمالية بالتزامن مع استضافة الولايات المتحدة و كندا و المكسيك لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

و لاحظت الصحيفة أن هذه الزيارات تتزامن مع الذكرى الـ 250 لاستقلال الولايات المتحدة و يتم تنفيذها في إطار إضفاء الطابع الرسمي على اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة و بريطانيا.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الولايات المتحدة علقت اتفاقيتها التكنولوجية مع المملكة المتحدة وسط استياء واشنطن من عملية التفاوض مع لندن.

في سبتمبر الماضي، أعلن ديوان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة و الولايات المتحدة اتفقتا على استثمار ما يقرب من 380 مليار دولار بشكل مشترك في اقتصادات بعضهما البعض.

