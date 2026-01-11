Français
ملياردير نيجيري يتعهد بمنح لاعبي منتخب بلاده منحة فلكية في صورة الفوز على المغرب

ملياردير نيجيري يتعهد بمنح لاعبي منتخب بلاده منحة فلكية في صورة الفوز على المغرب

تعهد الملياردير النيجيري عبد الصمد رابيو، بمنح منحة ضخمة للاعبي منتخب بلاده حال الفوز على المغرب في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، المقرر يوم الأربعاء المقبل (21:00 بتوقيت تونس).

و قال رابيو في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس”: “تهانينا للاعبي منتخب النسور السوبر على الفوز الرائع أمام الجزائر! لقد رفعتم روح الأمة، و نحن نشجعكم بفخر أثناء استعدادكم لنصف النهائي”.

و تابع : “لتشجيعكم، أتعهد بمنح اللاعبين 500 ألف دولار أمريكي عند الفوز بنصف النهائي، بالإضافة إلى 50 ألف دولار عن كل هدف يتم تسجيله”.

و استطرد : “إذا فزتم بالنهائي، أتعهد كذلك بمنح مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى 100 ألف دولار عن كل هدف يتم تسجيله في المباراة النهائية”.

