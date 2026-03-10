ممثل إيران في الأمم المتحدة: أكثر من 1300 مدني قُتلوا في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكدت إيران أن أكثر من 1300 مدني لقوا حتفهم منذ اندلاع الحرب، نتيجة الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، متهمة البلدين باستهداف البنية التحتية المدنية بشكل متعمد في مختلف أنحاء الأراضي الإيرانية.

وفي بيان أمام الأمم المتحدة، ندد ممثل إيران بما وصفها بـ”حملة واسعة النطاق” تقودها واشنطن و”الكيان الإسرائيلي”، معتبراً أن هذه الضربات دمرت بالفعل 9669 موقعاً مدنياً داخل البلاد.

وبحسب المصدر ذاته، طالت الغارات أيضاً منشآت حيوية، من بينها 32 مؤسسة طبية، و65 مدرسة، و13 مبنى تابعاً للهلال الأحمر، إلى جانب عدد من منشآت الطاقة.

كما حذر الدبلوماسي الإيراني من التداعيات الصحية لهذه الضربات، مشيراً إلى أن التلوث الناجم عن الانفجارات يشكل خطراً كبيراً على السكان المدنيين، ولا سيما الأطفال. وأوضح أن مستودعات وقود في طهران ومدن أخرى تعرضت للاستهداف، ما أدى إلى انبعاث ملوثات سامة في الهواء.

وتعتبر طهران أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961.

