Français
Anglais
العربية
سياسة

مناقشة مشروع قانون المالية 2026: هذا موعد أولى جلسات المجلس الوطني للجهات والأقاليم (فيديو)

كشف النائب سليم سالم رئيس لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أن مكتب المجلس سينعقد اليوم من أجل احالة النسخة التي تم التصويت عليها في البرلمان الى الجلسة العامة لمناقشتها.

ولفت سالم الى أنه ينتظر أن تنعقد الجلسة العامة اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 في حدود الساعة الثانية بعد الزوال مشيرا الى أنه تمت دعوته من قبل رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم لحضور جلسة مكتب المجلس.

يذكر أن البرلمان كان قد صادق أمس الخميس على مشروع قانون المالية لسنة 2026 برمته.

