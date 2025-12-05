مناقشة مشروع قانون المالية 2026: هذا موعد أولى جلسات المجلس الوطني للجهات والأقاليم (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشف النائب سليم سالم رئيس لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أن مكتب المجلس سينعقد اليوم من أجل احالة النسخة التي تم التصويت عليها في البرلمان الى الجلسة العامة لمناقشتها.

ولفت سالم الى أنه ينتظر أن تنعقد الجلسة العامة اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 في حدود الساعة الثانية بعد الزوال مشيرا الى أنه تمت دعوته من قبل رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم لحضور جلسة مكتب المجلس.

يذكر أن البرلمان كان قد صادق أمس الخميس على مشروع قانون المالية لسنة 2026 برمته.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



