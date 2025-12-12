منتخب مصر يعلن قائمته النهائية لكأس أمم إفريقيا المغرب 2025

اعتمد المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن القائمة النهائية المشاركة في كأس أمم إفريقيا التي تحتضنها المغرب بداية من 21 ديسمبر الجاري، دون أي تغييرات تُذكر مقارنة بالقائمة المبدئية.
و يخوض “الفراعنة” منافسات البطولة ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات أنغولا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي، محافظين على نفس الأسماء التي اختارها الجهاز الفني سابقًا.
القائمة النهائية لمنتخب مصر:
حراسة المرمى:
محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.
الدفاع:
محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.
الوسط:
مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد (زيزو) – محمود حسن (تريزيغيه) – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح.
الهجوم:
مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.
