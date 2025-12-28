Français
منتصر الطالبي : “المسابقة مازالت طويلة و هدفنا حاليا هو الترشّح إلى الدّور الثاني” (فيديو)

أكّد المدافع منتصر الطالبي في تصريح لتونس الرقمية أنّ العديد من الأخطاء صارت خلال مباراة تونس و نيجيريا من جانب لاعبي المنتخب التونسي كما لاحظنا العديد من الإيجابيات في النهاية.

و أضاف : ” عندما نأخذ الثقة في أنفسنا بإمكاننا اللعب جيدا ، يجب علينا أن نتعلّم من أخطائنا أمام نيجيريا.”

و زاد : ” المسابقة مازالت طويلة و هدفنا حاليا هو الترشّح إلى الدّور الثاني.”

و ختم : ” يجب أن نركّز على المباراة المقبلة أمام تنزانيا فليس لدينا وقت كثير للتحضير.”

 

 

