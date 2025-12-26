Français
Anglais
العربية
رياضة

منتصر الطالبي : كل المباريات مهمة في دوري المجموعات [فيديو]

في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة تونس ونيجيريا، أكد المدافع التونسي منتصر الطالبي على أهمية كل مباراة في هذه المرحلة من دور المجموعات.

وصرح قلب دفاع لوريان قائلاً: “الفوز في المباراة الأولى يُعزز معنويات الفريق، ويُساعده على التركيز بعد النشوة الأولية. كل مباراة مهمة، خاصةً مع هدف حصد النقاط الثلاث. نأمل أن نكون في أفضل حالاتنا وأن نقدم مباراة جيدة بأداءٍ ممتاز على أرض الملعب، بل وأفضل من المباراة الافتتاحية”.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

420
أخر الأخبار

المنصة الرقمية للتشغيل من طالت بطالتهم: من يُشرف عليها وأي دور للبرلمان؟ إليك التفاصيل (فيديو)

311
الأخبار

نادي سيون السويسري يختار طبرقة لإقامة تربصه التحضيري
293
أخر الأخبار

الميداني الضاوي: تحديد سعر “الباز” لزيت الزيتون بـ 10 دينارات للكلغ الواحد لا يمكن أن يغطي كلفة الانتاج [فيديو]
288
اقتصاد وأعمال

المعدل السنوي للأجور لكل عامل في المؤسسات العمومية يُقدَّر بـ 45 ألف دينارًا (تقرير)
287
أخر الأخبار

جدل واسع إثر سقوط طائرة رئيس أركان الجيش الليبي… فريد العليبي يقدّم قراءة لحيثيات الحادثة [فيديو]
275
اقتصاد وأعمال

بقلم مرشد السماوي : تونس حاليا قبلة المستثمرين العرب الأجانب حقيقة مؤكدة و ليست دعاية مجانية 
274
الأخبار

الشرطة الإيطالية تُلقي القبض على زعيم مافيا هارب
269
الأخبار

ليبيا : شلل في قيادة الجيش… مصرع خمسة مسؤولين كبار في تحطّم طائرة بتركيا
265
أخر الأخبار

ما بعد إستقالة الطبوبي..من يُسير الإتحاد وما مآلات الإضراب العام والمؤتمر ؟ (فيديو)
261
الأخبار

القصرين : الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة و حجز قرابة 330 ألف قرص مخدّر

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى