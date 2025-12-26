منتصر الطالبي : كل المباريات مهمة في دوري المجموعات [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة تونس ونيجيريا، أكد المدافع التونسي منتصر الطالبي على أهمية كل مباراة في هذه المرحلة من دور المجموعات.

وصرح قلب دفاع لوريان قائلاً: “الفوز في المباراة الأولى يُعزز معنويات الفريق، ويُساعده على التركيز بعد النشوة الأولية. كل مباراة مهمة، خاصةً مع هدف حصد النقاط الثلاث. نأمل أن نكون في أفضل حالاتنا وأن نقدم مباراة جيدة بأداءٍ ممتاز على أرض الملعب، بل وأفضل من المباراة الافتتاحية”.

