منحة الدولة للسيارات الكهربائية في القطاع العمومي: شروط الانتفاع وآجال إيداع المطالب

دعت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة المؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية للمشاركة قصد الانتفاع بمنحة من صندوق الانتقال الطاقي لإقتناء سيارات كهربائية.

وتندرج هذي الدعوة في إطار تطبيق أحكام قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ في 31 ديسمبر 2025 والمتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني للنهوض باستعمال السيارات الكهربائية للمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية.

وأشارت الوكالة إلى أنه يمكنها دعم المؤسسات المعنية في إقتناء سيارات كهربائية من خلال تمكينها من منحة من صندوق الانتقال الطاقي بقيمة 10 آلاف دينار لتغطية الفارق في السعر وذلك في إطار عقد برنامج يتم إمضاؤه بين الوكالة والمؤسسة المنتفعة.

المؤسسات الراغبة في الانتفاع بهذا البرنامج عليها إيداع مطلب في الغرض، مصحوب باستمارة معطيات عن المؤسسة حسب الأنموذج المصاحب، بمكتب الضبط المركزي للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في أجل أقصاه 13 فيفري 2026.

وسيتم إختيار التي تم التحقق من مطابقة ملفاتها إداريا، والتي قامت بإيداع مطالبها أولا، بعدد أقصى في حدود 100 سيارة كهربائية.

