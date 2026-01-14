Français
Anglais
العربية
الأخبار

منحة الدولة للسيارات الكهربائية في القطاع العمومي: شروط الانتفاع وآجال إيداع المطالب

دعت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة  المؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية للمشاركة قصد الانتفاع بمنحة من صندوق الانتقال الطاقي لإقتناء سيارات كهربائية.

وتندرج هذي الدعوة في إطار تطبيق أحكام قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ في 31 ديسمبر 2025 والمتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني للنهوض باستعمال السيارات الكهربائية للمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية.

وأشارت الوكالة  إلى أنه يمكنها دعم المؤسسات المعنية في إقتناء سيارات كهربائية من خلال تمكينها من منحة من صندوق الانتقال الطاقي بقيمة 10 آلاف دينار لتغطية الفارق في السعر وذلك في إطار عقد برنامج يتم إمضاؤه بين الوكالة والمؤسسة المنتفعة.

المؤسسات الراغبة في الانتفاع بهذا البرنامج عليها إيداع مطلب في الغرض، مصحوب باستمارة معطيات عن المؤسسة حسب الأنموذج المصاحب، بمكتب الضبط المركزي للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في أجل أقصاه 13 فيفري 2026. 

وسيتم إختيار التي تم التحقق من مطابقة ملفاتها إداريا، والتي قامت بإيداع مطالبها أولا، بعدد أقصى في حدود 100 سيارة كهربائية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

754
الأخبار

والي باجة يتفقد تقدم أشغال إعادة تعشيب ملعب بوجمعة الكميتي

643
الأخبار

رسميًا : الحارس أشرف كرير يوقّع مع الأولمبي الباجي
600
الأخبار

الأولمبي الباجي يسعى لتأهيل ستة لاعبين جدد قبل انطلاق البطولة
427
الأخبار

لطفي السليمي: هدفي مع الأولمبي الباجي هو ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى [فيديو]
333
أخر الأخبار

الحنشة على موعد مع التنمية : مشاريع تحققت وأخرى سترى النور قريبًا (فيديو)
329
الأخبار

انتخاب مكتب تنفيذي جديد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس [فيديو ]
327
الأخبار

الجزائر : تبون يتخذ خطوة قوية لإعادة المواطنين الذين يعانون في الخارج
311
الأخبار

فساد مالي صلب اتحاد الفلاحة : حكم بسجن عبد المجيد الزار لمدة 6 سنوات
306
الأخبار

ريال مدريد يعلن إنهاء تعاقده مع المدرب تشابي ألونسو بالتراضي
294
الأخبار

كأس أمم إفريقيا : تعيين حكم مباراة المغرب و نيجيريا

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى