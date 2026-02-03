منحة بـ10 آلاف دينار لاقتناء سيارات أجرة كهربائية في بنزرت وصفاقس وجربة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عن فتح باب الترشح لفائدة سائقي سيارات الأجرة “تاكسي فردي” الناشطين ببلديات بنزرت وصفاقس وجربة (حومة السوق، أجيم، وميدون)، وذلك للانتفاع بمنحة مالية مخصصة لاقتناء 50 سيارة أجرة كهربائية.

ويأتي هذا البرنامج في إطار تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس، ضمن مشروع ممول من قبل صندوق البيئة العالمي وتشرف على تنفيذه كل من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، ووزارة البيئة، بهدف دعم التحول نحو نقل مستدام والحد من الانبعاثات الكربونية.

شروط الترشح للبرنامج

تستهدف هذه الدعوة أصحاب رخص سيارات الأجرة “تاكسي فردي” سارية المفعول، شريطة ممارسة النشاط داخل إحدى البلديات المعنية، وأن يتراوح عمر المترشح بين 31 و59 سنة عند تاريخ تقديم ملف الترشح. كما يُشترط الحصول على موافقة مبدئية للتمويل من بنك أو شركة ليزينغ، أو تقديم ما يثبت القدرة على التمويل الذاتي.

ودعت الوكالة الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة إلى إرسال ملفات ترشحهم، في خطوة تهدف إلى تحديث أسطول سيارات الأجرة وتعزيز استخدام المركبات النظيفة، بما يدعم جهود تونس في مجال الانتقال الطاقي وتحقيق تنقل أكثر استدامة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



