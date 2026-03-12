Français
منحة بـ16.6 مليون دولار لدعم الابتكار الزراعي في إفريقيا

أعلنت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية عن تقديم منحة مالية بقيمة 16.6 مليون دولار لفائدة المعهد الدولي للزراعة الاستوائية (IITA)، وذلك بهدف توسيع نطاق استخدام التكنولوجيات الزراعية الحديثة وتعزيز الإنتاج الغذائي في القارة الإفريقية.

وجرى توقيع اتفاقية المنحة إيذاناً بإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج “تكنولوجيات لتحويل الزراعة في إفريقيا” (TAAT-III)، الذي يهدف إلى دعم الزراعة القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية وزيادة إنتاج المحاصيل الأساسية.

ويسعى هذا البرنامج إلى تسريع تحديث القطاع الزراعي الإفريقي من خلال نشر التقنيات الزراعية المجربة، وتعزيز أنظمة البذور، إضافة إلى توسيع التعاون بين مؤسسات البحث العلمي والحكومات والقطاع الخاص.

كما مكّن البرنامج من توسيع الممارسات الزراعية المقاومة للتغيرات المناخية على مساحة تتجاوز 35 مليون هكتار في مختلف مناطق القارة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق تنمية زراعية مستدامة.

