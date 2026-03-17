منحة يابانية بقيمة 37 مليون دينار لمشروع طاقة شمسية في قابس

أعلنت سفارة اليابان في تونس عن اختيار مشروع للطاقة الكهروضوئية بقدرة 130 ميغاوات في قابس، خلال فيفري 2026، للاستفادة من منحة من حكومة اليابان في إطار آلية تبادل أرصدة الكربون (MCC).

و تهدف هذه الآلية إلى تشجيع إطلاق مشاريع تساهم في خفض غازات الدفيئة من خلال منح دعم مالي بحد أقصى 2 مليار ين (أي حوالي 37 مليون دينار).

و أوضحت السفارة أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع من قبل شركة ماروبيني اليابانية، بالشراكة مع شركة فرنسية، وهو رابع مشروع تطلقه آلية تبادل أرصدة الكربون (MCC) في تونس، بعد مشروعين للطاقة الكهروضوئية في سيدي بوزيد وفي توزر.

