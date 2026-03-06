Français
Anglais
العربية
الأخبار

منح الصبغة الجامعية لمستشفى محمود الماطري بأريانة والمستشفى الجهوي ببن عروس و أقسام طبية بعدد من الولايات

منح الصبغة الجامعية لمستشفى محمود الماطري بأريانة والمستشفى الجهوي ببن عروس و أقسام طبية بعدد من الولايات

صدر بالرائد الرسمي عدد 26 بتاريخ اليوم الجمعة 6 مارس 2026 قرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة يقضي بمنح الصبغة الجامعية لكل من المستشفى الجهوي “محمود الماطري” بأريانة والمستشفى الجهوي ببن عروس.

كما تضمن العدد نفسه قرارات مشتركة أخرى تمنح الصبغة الجامعية لأقسام طبية بعدد من المؤسسات الاستشفائية، من بينها قسم طب النساء والتوليد وقسم طب الأطفال بالمستشفى الجهوي بتطاوين، إضافة إلى أقسام الأمراض الجرثومية وعلم التشريح وأمراض الخلايا وطب الأطفال وطب العيون وجراحة الأطفال وأمراض وجراحة الأذن والأنف والحنجرة وجراحة الوجه والرقبة بالمستشفى الجامعي “محمد بن ساسي” بقابس.

و منحت الصبغة الجامعية أيضا لقسم طب النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بتوزر، وقسم الطب الوقائي وطب المجتمع بالمستشفى الجهوي بمساكن من ولاية سوسة، وقسم التخدير والإنعاش بالمستشفى الجهوي بالمحرس من ولاية صفاقس، إلى جانب قسمي طب النساء والتوليد وأمراض القلب بالمستشفى الجهوي بسليانة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

367
الأخبار

وزير الشؤون الاجتماعية : التفطن إلى 123 متقاعدا يجمعون بين الجراية والأجر بالقطاعين العمومي والخاص

327
الأخبار

السجن 10 سنوات لقاصرين حاولا إعدام صديقهما شنقا في بناية مهجورة
316
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : حذاري ثم حذاري من موجة انتشار الدجالين الدراويش و المدعين انهم أحفاد الرسول و أولياء الله المعالجين الروحانيين وبائعي الأوهام الممولين من أعداء يستهدفون الاسلام و العروبة لبث الفتنة و التفرقة
304
الأخبار

مسؤول عسكري إيراني يهدد بضرب مفاعل ديمونا النووي
291
الأخبار

قطر : وزارة الداخلية تحذر من تصوير ونشر المقاطع المرتبطة بالمستجدات الميدانية
286
الأخبار

مجلس الشيوخ يعرقل قرارا يقيد صلاحيات ترمب العسكرية تجاه إيران دون تفويض من الكونغرس
273
الأخبار

لبنان: بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي .. جوزاف عون يطلب من ماكرون التدخل
261
الأخبار

تركيا تعلن اعتراض صاروخ إيراني
260
الأخبار

إيقاف ناشطة بجمعية بعد جمع تبرعات من رجال أعمال و الاحتفاظ بها لنفسها
253
الأخبار

تنبيه للتونسيين في سلطنة عُمان: السفارة تدعو إلى الالتزام بتعليمات السلطات والتواصل عند الضرورة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى