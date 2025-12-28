Français
Anglais
العربية
الأخبار

مندوبية التربية بتونس 1 تطلق حملة للعناية بالمحيط المدرسي

مندوبية التربية بتونس 1 تطلق حملة للعناية بالمحيط المدرسي

انخرطت كافة المؤسسات التربوية الراجعة بالنظر الى المندوبية الجهوية للتربية بتونس 1، في حملة شاملة للعناية بالمحيط المدرسي وتحسين الفضاءات التربوية.

و تندرج هذه الحملة في إطار الاستعداد لاستئناف الدروس بعد العطلة المدرسية و تأمين الظروف الملائمة لانطلاق الثلاثي الثاني، و ذلك باشراف المندوب الجهوي للتربية بتونس 1.

و قد شملت هذه المبادرة جملة من التدخلات تمثلت خاصة في تفقد الأسطح و إزالة الأعشاب الطفيلية و تنظيف القاعات و الفضاءات الداخلية و صيانة دورات المياه إلى جانب تفقد التجهيزات المدرسية و العمل على صيانتها بما يضمن توفير بيئة تربوية سليمة و آمنة.

و استهدفت هذه التدخلات عددا من المؤسسات التربوية، من بينها المدرسة الإعدادية أسد بن الفرات بالكرم والمدرسة الإعدادية رواية بن مامي و معهد قرطاج درمش و معهد قرطاج الرئاسة و المدرسة الابتدائية ابن سينا 2 و المدرسة الابتدائية محمود الشبعان الى جانب المدرسة الابتدائية حي محمد علي الوردية 2.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

298
الأخبار

الشرع يقدّم لترامب رأسيْ رفيقين سابقين… من قادة تنظيم داعش

283
الأخبار

صفاقس : ورشة لإعادة تهيئة المدينة العتيقة [فيديو]
258
الأخبار

وزارة النقل : قريبا شحن الدفعة الأولى من الحافلات الصينية في اتجاه تونس
253
اقتصاد وأعمال

تونس: برنامج يمتد على خمس سنوات يهدف لحفر عشرة آبار بترول جديدة
240
اقتصاد وأعمال

الصين تفرض عقوبات على 20 شركة دفاع أمريكية
228
الأخبار

شعبية ماكرون تنخفض إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق
222
الأخبار

البينين تفوز على بوتسوانا و تُشعل المجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا
222
الأخبار

قائد الجيش السويسري : البلاد غير قادرة على صد هجوم واسع النطاق
217
الأخبار

كان 2025 – المجموعة الثالثة (C): نيجيريا تهزم تونس وتبلغ ثمن النهائي (فيديوهات)
214
الأخبار

كأس أمم إفريقيا : التعادل يحسم مواجهة المغرب و مالي…ترتيب المجموعة الأولى

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى