مندوبية التربية بتونس 1 تطلق حملة للعناية بالمحيط المدرسي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

انخرطت كافة المؤسسات التربوية الراجعة بالنظر الى المندوبية الجهوية للتربية بتونس 1، في حملة شاملة للعناية بالمحيط المدرسي وتحسين الفضاءات التربوية.

و تندرج هذه الحملة في إطار الاستعداد لاستئناف الدروس بعد العطلة المدرسية و تأمين الظروف الملائمة لانطلاق الثلاثي الثاني، و ذلك باشراف المندوب الجهوي للتربية بتونس 1.

و قد شملت هذه المبادرة جملة من التدخلات تمثلت خاصة في تفقد الأسطح و إزالة الأعشاب الطفيلية و تنظيف القاعات و الفضاءات الداخلية و صيانة دورات المياه إلى جانب تفقد التجهيزات المدرسية و العمل على صيانتها بما يضمن توفير بيئة تربوية سليمة و آمنة.

و استهدفت هذه التدخلات عددا من المؤسسات التربوية، من بينها المدرسة الإعدادية أسد بن الفرات بالكرم والمدرسة الإعدادية رواية بن مامي و معهد قرطاج درمش و معهد قرطاج الرئاسة و المدرسة الابتدائية ابن سينا 2 و المدرسة الابتدائية محمود الشبعان الى جانب المدرسة الابتدائية حي محمد علي الوردية 2.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



