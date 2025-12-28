مندوبية التربية بتونس 1 تطلق حملة للعناية بالمحيط المدرسي

انخرطت كافة المؤسسات التربوية الراجعة بالنظر الى المندوبية الجهوية للتربية بتونس 1، في حملة شاملة للعناية بالمحيط المدرسي وتحسين الفضاءات التربوية.
و تندرج هذه الحملة في إطار الاستعداد لاستئناف الدروس بعد العطلة المدرسية و تأمين الظروف الملائمة لانطلاق الثلاثي الثاني، و ذلك باشراف المندوب الجهوي للتربية بتونس 1.
و قد شملت هذه المبادرة جملة من التدخلات تمثلت خاصة في تفقد الأسطح و إزالة الأعشاب الطفيلية و تنظيف القاعات و الفضاءات الداخلية و صيانة دورات المياه إلى جانب تفقد التجهيزات المدرسية و العمل على صيانتها بما يضمن توفير بيئة تربوية سليمة و آمنة.
و استهدفت هذه التدخلات عددا من المؤسسات التربوية، من بينها المدرسة الإعدادية أسد بن الفرات بالكرم والمدرسة الإعدادية رواية بن مامي و معهد قرطاج درمش و معهد قرطاج الرئاسة و المدرسة الابتدائية ابن سينا 2 و المدرسة الابتدائية محمود الشبعان الى جانب المدرسة الابتدائية حي محمد علي الوردية 2.
