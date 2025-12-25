منذ بداية السنة وحتى 20 ديسمبر: العائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج بلغت أكثر من 16 مليار دينار

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

واصل القطاع السياحي في تونس منحاه التصاعدي خلال السنة الجارية، مؤكّدًا متانة نشاطه ودوره في دعم التعافي الاقتصادي . وقد بلغ عدد الوافدين من الزوار غير المقيمين 11 مليون سائح، في مؤشر على تنامي جاذبية الوجهة التونسية. وإلى غاية 20 ديسمبر 2025، سجّلت العائدات السياحية نموًا بنسبة 6,3 %، لتبلغ 7.886,8 مليون دينار.

وبالتوازي، أظهرت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج بدورها تطورًا إيجابيًا. ووفق المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي التونسي ، بلغت هذه التحويلات 8.466,8 مليون دينار إلى حدود 20 ديسمبر 2025، مقابل 7.990,9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2024، أي بزيادة تفوق 6 %.

وبذلك، بلغت العائدات السياحية مضافةً إلى تحويلات التونسيين بالخارج مبلغًا جمليًا قدره 16,3 مليار دينار، بما يؤكد أهميتهما الاستراتيجية في دعم توازن المالية الخارجية للبلاد.

وفي السياق ذاته، بلغ حجم خدمة الدين الخارجي المجمّعة 11.998,6 مليون دينار إلى حدود 20 ديسمبر 2025، مسجلًا تراجعًا بنسبة 14 % مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

