منذ بداية ديسمبر: حجز 165 طنا من المواد الغذائية غير الآمنة وغلق 65 محلًا مفتوحًا للعموم

استعدادًا للاحتفال برأس السنة الإدارية 2026، أعلنت أنها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنها أطلقت منذ بداية ديسمبر 2025 برنامجًا خصوصيًا للمراقبة الرسمية للمنتجات الغذائية بالسوق المحلية لا سيما محلات صنع وبيع المرطبات، ومحلات اللحوم، والمطاعم، ووحدات الإنتاج والخزن، مع اقتطاع عينات لتحليلها مخبريًا عند الاشتباه في عدم سلامتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة المستوجبة لضمان حماية صحة المستهلك والحد من تداول المنتجات الغذائية غير الآمنة.

وتم تسجيل بعض الاخلالات نتج عنها اتخاذ بعض الاجراءات: غلق 65 محل مفتوح للعموم ذات طابع غذائي لا تتوفر فيها شروط سلامة الأغذية وحجز وإتلاف 165 طن من المنتجات غير الآمنة بما في ذلك3000 خبزة مرطبات غير آمنة وتمثل خطرا على صحة المستهلك.

أما الأسباب الرئيسية للحجز فتعود إلى انتهاء تواريخ الصلوحية (56%) وظهور علامات التلف والفساد (تغير في اللون، انبعاث روائح كريهة، تعفن،) وظروف الخزن والعرض غير ملائمة (عدم احترام سلسلة التبريد، مواد تعليب غير صحية، رطوبة، …) وأسباب أخرى كوجود حشرات أو آفات.

