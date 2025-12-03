منزل بورقيبة: وفاة ستيني إثر سقوطه من الطابق الخامس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

توفيّ، ظهر اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، رجل ستيني يبلغ من العمر 60 سنة، بعد سقوطه من الطابق الخامس للبناية التي يقطنها والكائنة بمعتمدية منزل بورقيبة من ولاية بنزرت، وفق ما أفاد به مصدر محلي .

وتحوّلت وحدات الحماية المدنية والأمن على عين المكان فور الإشعار، حيث تم العثور على الهالك مفارقًا للحياة نتيجة ارتطامه بالأرض من علوّ شاهق.

وقد أذِن ممثل النيابة العمومية برفع الجثة وتحويلها إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت لعرضها على الطبّ الشرعي، وذلك للكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة وتحديد ما إذا كانت الحادثة ناجمة عن سقوط عرضي أو دوافع أخرى.

كما تم فتح بحث أمني في الغرض لتحديد ملابسات الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

