Français
Anglais
العربية
مجتمع

منزل تميم : الكشف عن 4200 كغ من لحوم الأبقار الغير صالحة للإستهلاك داخل المسلخ البلدي !!

تواصل فرقة الأبحاث والتفتيش بمنزل تميم عملها المستمر في الكشف عن ملابسات العديد من الجرائم وآخرها كانت في إطار مراقبة مدى إحترام شروط السلامة الصحية للمنتوجات والبضائع، أين تم الكشف وحجز كمية هامة تبلغ حوالي 4200 كغ من لحوم الأبقار الغير صالحة للإستهلاك داخل المسلخ البلدي بمنزل تميم.

وتبين إثر عملية المعاينة، التي تمت بالتنسيق مع مصالح الهيئة الجهوية لسلامة المنتوجات، تسجيل ذبح مايقارب 11 رأسا من الأبقار الإناث مجهولة المصدر إضافة لحجز عدد آخر هام منها والتي كانت معدة للذبح دون الخضوع طبعا إلى المراقبة البيطرية اللازمة.

وتولت على هذا الأساس الفرقة المعنية القيام بعمليات الإتلاف وفق الإجراءات المضبوطة والمعمول بها وذلك حفاظا على صحة المواطن وحماية للثورة الحيوانية.

في الأثناء، أذنت النيابة العمومية بالإحتفاظ بثلاثة أفراد من بينهم الطبيب البيطري التابع للمسلخ البلدي في إنتظار إستكمال الأبحاث وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى