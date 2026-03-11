منزل جميل: التعرف على ثلاثة تلامذة أضرموا النار بمكتبين تابعين للمعهد الثانوي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الإدارة العامّة للأمن الوطني أن الوحدات الأمنية بمنطقة الأمن الوطني ببنزرت تمكنت في وقت وجيز من التعريف بالجناة الذين عمدوا الى إضرام النار بمكتبين تابعين للمعهد الثانوي بمنزل جميل خلال الليلة الفاصلة بين يومي 10 و11 مارس 2026 والذين تبين انهم ثلاثة تلامذة يدرسون بذات المعهد كما تم ضبط نفر آخر تولى بيعهم مادة البنزين التي تم استعمالها في عملية الحرق وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف.

هذا وتشير الأبحاث الأولية الى أن أسباب إقدام التلامذة المعنيين على اقتراف فعلة الحال تعود أساسا إلى رغبتهم في سرقة دفتر المناداة نظرا لتغيبهم عن مقاعد الدراسة في الفترة الأخيرة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



