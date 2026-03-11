Français
Anglais
العربية
الأخبار

منزل جميل: التعرف على ثلاثة تلامذة أضرموا النار بمكتبين تابعين للمعهد الثانوي

أعلنت  الإدارة العامّة للأمن الوطني أن الوحدات الأمنية بمنطقة الأمن الوطني ببنزرت تمكنت  في وقت وجيز من التعريف بالجناة الذين عمدوا الى إضرام النار بمكتبين تابعين للمعهد الثانوي بمنزل جميل خلال الليلة الفاصلة بين  يومي 10 و11 مارس 2026 والذين تبين انهم ثلاثة تلامذة يدرسون بذات المعهد كما تم ضبط نفر آخر تولى بيعهم مادة البنزين التي تم استعمالها في عملية الحرق وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف. 

هذا وتشير الأبحاث الأولية الى أن أسباب إقدام التلامذة المعنيين على اقتراف فعلة الحال تعود أساسا إلى رغبتهم في سرقة دفتر المناداة نظرا لتغيبهم عن مقاعد الدراسة في الفترة الأخيرة.

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

340
أخر الأخبار

في الأسبوع الثالث لشهر رمضان : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك بصفاقس (صور+فيديو)

286
اقتصاد وأعمال

خطية مالية في حق رجل الأعمال نجيب بن إسماعيل من أجل التحيل
244
الأخبار

الكشف عن هوية المدرّب الجديد للمنتخب الوطني سيدات لكرة القدم
241
الأخبار

نقل بري دولي: إطلاق خطين جديدين يربطان تونس بالجزائر
228
أخر الأخبار

صفاقس: تنفيذ قرار غلق مخبزة وتحرير مخالفات ضد عدد من المحلات
227
أخر الأخبار

جلسة اليوم في البرلمان: إدراج ملفي الحرب الصهيو-أمريكية وإيقاف السعيداني
226
أخر الأخبار

كرة السلة – مرحلة التتويج : إعادة مقابلة الإفريقي – الشبيبة
226
الأخبار

إيران تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026
226
الأخبار

وضعية النائب أحمد السعيداني: نواب يؤكدون ضرورة احترام أحكام الدستور والقانون في إجراءات الإيقاف
225
الأخبار

إيواء وديع الجريء بقسم الإنعاش بعد تدهور حالته الصحية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى