منزل جميل : هدم بناية متداعية للسقوط تفاديًا لخطر داهم على المواطنين

في إطار الحرص على سلامة المواطنين وحماية الأرواح والممتلكات، وتطبيقًا لمقتضيات الأمر عدد 242 لسنة 1989 المتعلّق بتنظيم اللجان الجهوية والمحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، أعلنت معتمدية منزل جميل عن التدخل العاجل لإزالة بناية متداعية للسقوط بنهج سيدي بوشهيد بالجهة.

و يأتي هذا التدخل إثر التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها المنطقة، والتي أسفرت عن تسجيل وضعية خطرة تمثّلت في بناية آيلة للسقوط، مثّلت تهديدًا مباشرًا لسلامة المارة ومستعملي الطريق العام والمتساكنين المجاورين.

و أمام جسامة الخطر واستحالة الاتصال بأصحاب العقار، تمّ التنسيق بين معتمدية منزل جميل والمصالح البلدية وبقية الهياكل المتدخلة، حيث أُنجز تدخل استعجالي ووقائي تمثّل في هدم البناية المتداعية وإماطة الخطر بصفة فورية، وذلك تفاديًا لأي حوادث محتملة وحفاظًا على السلامة العامة.

و أكدت معتمدية منزل جميل أنها ستواصل، في إطار مهامها وصلاحياتها، متابعة مختلف الوضعيات المشابهة والتدخّل عند الاقتضاء بالتنسيق مع بلدية المكان وبقية المصالح المعنية، ضمانًا للأمن العام وحمايةً للمواطنين

