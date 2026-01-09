Français
اقتصاد وأعمال

منظمة الأغذية والزراعة : المتوسط السنوي لأسعار الأغذية لعام 2025 يتجاوز مستواه لعام 2024

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) اليوم أن مؤشرها لأسعار المنتجات الغذائية بلغ 124,3 نقطة في ديسمبر 2025. وسجّل تراجعًا بـ0,8 نقطة مقارنة بمستواه في نوفمبر، إذ إن انخفاض مؤشرات أسعار منتجات الألبان واللحوم والزيوت النباتية عوّض بأكثر من الزيادات المسجّلة في أسعار الحبوب والسكر.

وأوضحت الفاو أن المؤشر كان أقل بـ3 نقاط من مستواه قبل عام، وأدنى بـ35,9 نقطة (22,4 في المائة) من مستواه القياسي المسجّل في مارس 2022.

وخلال 2025، بلغ متوسط قيمة المؤشر 127,2 نقطة، أي بزيادة قدرها 5,2 نقاط (4,3 في المائة) مقارنة بمتوسط 2024.

في ديسمبر، عادت أسعار الحبوب إلى الارتفاع، مدفوعةً بالمخاوف المتعلقة بتدفقات الصادرات في البحر الأسود، وهو ما دعم أسعار القمح، إلى جانب قوة الطلب العالمي على الذرة. غير أن هذه الديناميكية ظلّت، وفقًا للفاو، مكبوحةً بفعل وفرة المعروض، التي عززتها محاصيل جيدة جدًا في الأرجنتين وأستراليا.

وتراجعت الزيوت النباتية بشكل طفيف، متأثرة بانخفاض أسعار فول الصويا والكانولا ودوّار الشمس. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الكميات المتاحة للتصدير وتباطؤ الطلب على الاستيراد. والاستثناء الوحيد كان زيت النخيل، إذ تحسّنت أسعاره بشكل محدود على خلفية تباطؤ موسمي متوقّع في الإنتاج بجنوب شرق آسيا.

وسجّل مؤشر أسعار اللحوم انخفاضًا، بفعل تحسّن الإمدادات في السوق. وكان التراجع أكثر وضوحًا بالنسبة للحوم الأبقار، مع زيادة المعروض في أستراليا، وكذلك بالنسبة للدواجن، حيث فاقت وفرة الكميات القابلة للتصدير الطلب العالمي.

وضغطت الزيادة الموسمية في المعروض، ولا سيما في أوروبا وأوقيانوسيا، على منتجات الألبان التي تراجعت بشكل ملحوظ في ديسمبر. كما ساهم تراكم المخزونات وفتور شهية كبار المستوردين، خاصةً تجاه الزبدة ومسحوق الحليب كامل الدسم، في إضعاف الأسعار.

وارتفع السكر بعد عدة أشهر من التراجع، مدعومًا بانخفاض الإنتاج في البرازيل، نتيجة تراجع طحن قصب السكر وتراجع التوجّه نحو تصنيع السكر. غير أن الزيادة بقيت محدودة، إذ أخذت الأسواق في الحسبان آفاقًا لمعروض عالمي وفير إجمالًا، لا سيما بفعل توقعات إنتاج مواتية في الهند.

