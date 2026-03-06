Français
منظمة الصحة العالمية : التخزين السليم للخضروات يساعد على الحفاظ على قيمتها الغذائية

أكدت منظمة الصحة العالمية ، اليوم الجمعة، على أن التخزين السليم للخضروات يساعد على الحفاظ على قيمتها الغذائية والحد من خطر التلوث الغذائي، خاصة عند تحضير الطعام و تخزينه لفترات أطول خلال شهر رمضان.

و أوصت المنظمة، في منشور لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك ، باختيار الخضروات الطازجة ذات اللون الطبيعي والقوام الجيد، وتجنّب الخضروات الذابلة أو المتضررة.

و دعت الى التخلص من الخضروات التالفة أو المتعفنة، لأن وجود العفن قد يدل على نمو ميكروبات قد تنتشر إلى أجزاء أخرى من الطعام.

و نصحت بغسل الخضروات جيدًا بمياه نظيفة لإزالة بقايا الأتربة والملوثات التي قد تكون موجودة على سطحها.

و شدّدت المنظمة، على استخدام أدوات وألواح تقطيع نظيفة عند تقشير الخضروات أو تقطيعها أو تحضيرها، داعية الى الحرص على تنظيف الأسطح والأدوات قبل وبعد الاستعمال لتقليل انتقال الجراثيم.

و أكدت ضرورة حفظ الخضروات في الثلاجة عند درجة حرارة أقل من 5 درجات مائوية، لأن التبريد يساعد على إبطاء نمو البكتيريا ويحافظ على سلامة الغذاء لفترة أطول.

و أضافت المنظمة، أن التخزين الآمن والغسل الجيد والنظافة أثناء التحضير هي خطوات بسيطة لكنها أساسية للحفاظ على غذاء صحي وآمن طوال شهر رمضان.

