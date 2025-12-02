منظمة الصحة العالمية: شخص من بين ستة يواجهون صعوبات في الإنجاب 

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدرت منظمة الصحة العالمية أولى إرشاداتها العالمية بهدف تحسين الوقاية والتشخيص والعلاج المتعلّق بالعقم، وهو اضطراب يمسّ ملايين الأشخاص حول العالم.

وأشار التقرير إلى أن العقم قد يخلّف انعكاسات نفسية واجتماعية خطيرة، من بينها الشعور بالوصم والمعاناة المالية، مما يؤثر مباشرة على الصحة النفسية وجودة الحياة.

وخلال مؤتمر صحفي بجنيف، أكدت باسكال ألوطي، مديرة قسم الصحة الجنسية والإنجابية بمنظمة الصحة العالمية، أن “شخصًا واحدًا من بين ستة في العالم يواجه مشكلة العقم خلال حياته”، مشيرة إلى أنّ هذه الظاهرة تشمل جميع المناطق والفئات الاجتماعية، في حين يبقى النفاذ إلى خدمات علاجية آمنة وميسّرة بعيدًا عن المساواة.

