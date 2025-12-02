Français
Anglais
العربية
الأخبار

منظمة الصحة العالمية: شخص من بين ستة يواجهون صعوبات في الإنجاب 

منظمة الصحة العالمية: شخص من بين ستة يواجهون صعوبات في الإنجاب 

أصدرت منظمة الصحة العالمية أولى إرشاداتها العالمية بهدف تحسين الوقاية والتشخيص والعلاج المتعلّق بالعقم، وهو اضطراب يمسّ ملايين الأشخاص حول العالم.

وأشار التقرير إلى أن العقم قد يخلّف انعكاسات نفسية واجتماعية خطيرة، من بينها الشعور بالوصم والمعاناة المالية، مما يؤثر مباشرة على الصحة النفسية وجودة الحياة.

وخلال مؤتمر صحفي بجنيف، أكدت باسكال ألوطي، مديرة قسم الصحة الجنسية والإنجابية بمنظمة الصحة العالمية، أن “شخصًا واحدًا من بين ستة في العالم يواجه مشكلة العقم خلال حياته”، مشيرة إلى أنّ هذه الظاهرة تشمل جميع المناطق والفئات الاجتماعية، في حين يبقى النفاذ إلى خدمات علاجية آمنة وميسّرة بعيدًا عن المساواة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

476
مجتمع

باجة: قريباً.. تخصيص فضاء جديد للقضاء على الانتصاب الفوضوي بالمدينة

317
الأخبار

باجة : حملة نظافة و جهود متواصلة لتحسين المشهد الحضري و القضاء على النقاط السوداء
316
الأخبار

فرجاني ساسي : تعافيت من الإصابة و نقطة قوتنا الجمهور التونسي [فيديو]
296
الأخبار

الاتحاد الأوروبي: هروبا وبحثًا عن حرية التنقّل… إسرائيليون يطلبون الحصول على الجنسية البرتغالية
292
الأخبار

وزير الشؤون الخارجية يلتقي نظيره الجزائري
285
الأخبار

تونس – سوريا : سامي الطرابلسي يتحدث عن دعوة الجزيري (فيديو)
275
الأخبار

باجة : إصابة عائلتين في حادث اختناق بالغاز
261
الأخبار

رئاسة الحكومة : “يجري العمل حاليا على إعادة هيكلة عدد من المصالح العمومية”
250
الأخبار

سامي الطرابلسي : الجمهور التونسي يعطي طعما خاصّا لبطولة كأس العرب [فيديو]
244
الأخبار

الجماهير التونسية تشعل الأجواء في قطر قبل ساعات من افتتاح كأس العرب 2025 [فيديو]

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى