منظمة الصحة العالمية في تونس تحذّر الصائمين من الجفاف وتدعو للإكثار من شرب الماء

دعت منظمة الصحة العالمية في تونس الصائمين خلال شهر رمضان إلى الحرص على شرب كميات كافية من السوائل بين الإفطار والسحور، وذلك للمحافظة على توازن الجسم والوقاية من الجفاف خلال ساعات الصيام.

وفي توجيهات نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، شددت المنظمة على أهمية تعويض السوائل التي يفقدها الجسم طوال النهار، من خلال شرب الماء بانتظام خلال الفترة الممتدة بين وجبتي الإفطار والسحور.

كما نبّهت المنظمة إلى ضرورة الحدّ من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة وبعض المشروبات الغازية، موضحة أن هذه المشروبات قد تزيد من فقدان السوائل لدى بعض الأشخاص، وهو ما قد يرفع من خطر الإصابة بالجفاف.

وفي سياق نصائحها الغذائية، أوصت منظمة الصحة العالمية بالإكثار من تناول الأغذية الغنية بالماء، خاصة الخضر والغلال، لما لها من دور في تعزيز ترطيب الجسم.

المصدر: وات

