Français
Anglais
العربية
الأخبار

منظمة الصحة العالمية في تونس تحذّر الصائمين من الجفاف وتدعو للإكثار من شرب الماء

دعت منظمة الصحة العالمية في تونس الصائمين خلال شهر رمضان إلى الحرص على شرب كميات كافية من السوائل بين الإفطار والسحور، وذلك للمحافظة على توازن الجسم والوقاية من الجفاف خلال ساعات الصيام.

وفي توجيهات نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، شددت المنظمة على أهمية تعويض السوائل التي يفقدها الجسم طوال النهار، من خلال شرب الماء بانتظام خلال الفترة الممتدة بين وجبتي الإفطار والسحور.

كما نبّهت المنظمة إلى ضرورة الحدّ من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة وبعض المشروبات الغازية، موضحة أن هذه المشروبات قد تزيد من فقدان السوائل لدى بعض الأشخاص، وهو ما قد يرفع من خطر الإصابة بالجفاف.

وفي سياق نصائحها الغذائية، أوصت منظمة الصحة العالمية بالإكثار من تناول الأغذية الغنية بالماء، خاصة الخضر والغلال، لما لها من دور في تعزيز ترطيب الجسم.

المصدر: وات
تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

442
أخر الأخبار

المندوب الجهوي للتربية بباجة يتفقد وجبة الإفطار بمعهد ابن زيدون بتستور

389
أخر الأخبار

مرض كرون في رمضان: ما الذي يجب أن يعرفه المرضى قبل الصيام؟ [فيديو]
383
الأخبار

الجيش الأمريكي يعلن ارتفاع أعداد قتلاه منذ بدء الحرب مع ايران الى 8 جنود
346
الأخبار

تونسيون عالقون في قطر: آخر التطورات بخصوص تأشيرات العبور نحو السعودية
338
الأخبار

رسميًا: إطلاق خدمة شحن الشارات الآلية للطرقات السيارة عبر تطبيقة دي 17
325
أخر الأخبار

الهنتاتي: تونس معنية خلال هذا الاسبوع و بداية الاسبوع القادم بمنخفض جوي [فيديو]
303
الأخبار

غارات إسرائيلية متزامنة على طهران وأصفهان وجنوب إيران
302
اقتصاد وأعمال

وزير الفلاحة يطلع على عدد من المشاريع الفلاحية بالقيروان
298
الأخبار

الأمن التونسي يوقف أحد أخطر عناصر مافيا ”لاكامورا” الإيطالية
297
أخر الأخبار

في الأسبوع الثالث لشهر رمضان : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك بصفاقس (صور+فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى