منظمة الصحة العالمية : 18 ألف مريض بحاجة للإجلاء إلى خارج غزة

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس ، أن أكثر من 18 ألفا و500 شخص من قطاع غزة، بينهم 4 آلاف طفل، لا يزالون بحاجة عاجلة إلى إجلاء طبي.

و دعا غيبريسوس المزيد من الدول لفتح أبوابها أمام المرضى من غزة و استئناف عمليات الإجلاء إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

و أوضح غيبريسوس أن المنظمة دعمت، خلال الأسبوع الماضي، إجلاء طبيا لـ18 مريضا و 36 مرافقا من قطاع غزة إلى الأردن، لتلقي رعاية متخصصة تشمل علاج إصابات بالغة وأمراض و حالات خطيرة أخرى.

و أضاف أنه منذ أكتوبر 2023 تم إجلاء أكثر من 10 آلاف و 700 مريض من غزة لتلقي علاج تخصصي في أكثر من 30 دولة.

يذكر أن حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة بدأت في أكتوبر 2023 و استمرت لأكثر من عامين، مخلفة أزيد من 71 ألف شهيد و 171 ألف مصاب.

