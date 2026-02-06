منظمة الصّحة العالمية تُقر الإبقاء على حالة الطوارئ الصحيّة في الأراضي الفلسطيـــنيـ..ــــة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

صوت المجلس التّمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، على الإبقاء على حالة الطوارئ الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بعد اعتماد القرار بأغلبية 27 عضوا من أصل 34، في مؤشر على القلق الدولي تجاه الأزمة الإنسانية والصحية في غزة جراء العدوان الصهيوني، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأدان المجلس التّنفيذي الهجمات المتكررة والمباشرة على المنشآت الصحية والطواقم الطبي، و اعتبرها انتهاكا جسيما للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف.

وشدّد القرار على الضّرورة الملحة لفتح ممرات إنسانية فورية وآمنة ودون عوائق، وضمان إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود, وتأمين حرية حركة سيارات الإسعاف والطواقم الطبية، والسماح بخروج المرضى والجرحى لتلقي العلاج خارج قطاع غزة, والذين بلغ عددهم 18.500 شخص بحسب منظمة الصحة العالمية.

كما أكد القرار التزام المجتمع الدولي, عبر منظمة الصحة العالمية, بحماية المدنيين الفلسطينيين وصون الحق في الصحة وضمان استمرار العمل الإنساني بعيدا عن التسييس أو الابتزاز.

ويأتي هذا القرار في ظل كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة في قطاع غزة, حيث تسبب عدوان الاحتلال الصهيوني المستمر في دمار واسع للمستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف, بالإضافة إلى استهداف مباشر للكوادر الطبية والإغاثية.

