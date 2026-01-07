Français
الأخبار

منظمة العفو الدولية تحذّر: التدخل الأمريكي في فنزويلا قد يُفاقم انتهاكات حقوق الإنسان

منظمة العفو الدولية تحذّر: التدخل الأمريكي في فنزويلا قد يُفاقم انتهاكات حقوق الإنسان

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها العميق إزاء التدخل العسكري الأمريكي الأخير في فنزويلا، والذي أسفر عن توقيف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، معتبرة أن هذه التطورات تطرح تساؤلات خطيرة حول احترام حقوق الإنسان للشعب الفنزويلي.

وأوضحت المنظمة، في بيان رسمي، أن هذه العملية قد تمثل انتهاكًا محتملاً للقانون الدولي، ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة، والتي توحي برغبتها في إدارة شؤون فنزويلا والسيطرة على مواردها النفطية، تزيد من حدة المخاوف.

وحذّرت منظمة العفو الدولية من أن هذا التدخل قد يؤدي إلى تصعيد خطير في انتهاكات حقوق الإنسان، سواء نتيجة عمليات عسكرية أمريكية إضافية أو بسبب ردود فعل انتقامية محتملة من السلطات الفنزويلية. ودعت جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين في جميع الظروف.

تعليقات

