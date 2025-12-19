Français
منظومة رقمية جديدة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة: بنك التمويل يدعو إلى يوم إعلامي للتعريف بها

يستعد بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لإطلاق منظومة معلوماتية حديثة موجهة خصيصًا للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المسداة في مجالي الإحاطة والتمويل، وتسهيل إجراءات النفاذ إلى مصادر التمويل.

وفي هذا الإطار، ينظم البنك يومًا إعلاميًا غدًا السبت 20 ديسمبر 2025، وذلك بمقر المركز الدولي لتكوين المكوّنين والتجديد البيداغوجي بالعاصمة تونس، من أجل الإعلان الرسمي عن هذه المنظومة الجديدة والتعريف بمختلف خصائصها ووظائفها.

وجاء تنظيم هذا اللقاء بمبادرة من ودادية البنك وبالتنسيق مع الإدارة العامة، نظرًا لأهمية هذه المنظومة التي تم تطويرها داخليًا من قبل مجموعة من إطارات البنك، بالشراكة مع فاعل من القطاع الخاص، بما يعكس توجّه المؤسسة نحو الابتكار والتحول الرقمي.

ودعا بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة جميع أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى المشاركة في هذا اليوم الإعلامي، للاطلاع على آليات المنظومة الجديدة، التي من المنتظر أن تُمكّنهم من النفاذ إلى التمويلات بطريقة أكثر بساطة ونجاعة، وتدعم قدرتهم على تطوير مشاريعهم واستدامتها.

المصدر: وات
مواضيع ذات صلة:

