منظّمة الدّفاع عن المستهلك: كميات الزّيت المدعم مازالت محتشمة… ولحم الضأن بلغ 62 دينارا للكلغ [فيديو]

في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الجمعة، 20 فيفري 2026، أفادت ثريا التباسي نائب رئيسة منظّمة الدّفاع عن المستهلك، أنّه في كلّ سنة تقوم المنظّمة بمتابعة نسق استهلاك التونسي و كيفيّة تغيّره على إمتداد شهر كامل، و من ثمّ يتمّ القيام بتقرير للاعلان عن الملاحظات و النتائج.

و أوضحت أنّه في علاقة بالاستعداد لشهر رمضان كان للمنظّمة جملة من الاجتماعات مع وزارة التجارة بهدف الاطمئنان على نسق التزويد و وفرة المواد و عمليات المراقبة أيضا، و أشارت إلى انّه تمّ اتخاذ جملة من الاجراءات منها انّ المواد الاساسية التي يستحقّها المستهلك ستكون موجودة و متوفّرة مثل السّكر و الفارينة و الزّيت المدعّم و قد تمّ هذه السّنة تركيز نقاط بيع عديدة حتى يتمكّن المواطن من الحصول على مستحقاته.

و عن توفّر الزيت المدّعم قالت التباسي إنّه تمّ ضخّ كميات هامة خاصة في الجهات الدّاخلية و المناطق الشّعبية، و لكن تبقى هذه الكميات محتشمة و ذلك لكون حاجة المواطن تتزايد خلال شهر الصيام و خاصة من الزيت المدعّم، مع جملة من المشاكل التي تحوم حول هذا المنتوج مثل الاحتكار و المضاربة و البيع المشروط أو تمكين جهات اخرى من كميات كبيرة بطرق غير مشروعة لاستعمالات أخرى، و هذا الامر ممنوع، وفق تعبيرها.

و دعت نائب رئيس منظّمة الدّفاع عن المستهلك، المواطنين إلى التبليغ في حال تعرّضهم لمثل هذه الممارسات، بالاضافة إلى رفض كلّ الممارسات السلبية و التشهير بها، مؤكّدة أنّ الجهات المعنية ستعمل على التّدخل بصفة عاجلة للضرب على أيدي المخالفين.

أمّا بالنّسبة لإرتفاع أسعار بعض الخضر و الغلال، أوضحت التباسي أنّه توجد منتوجات موسمية و أخرى فصلية و التي ستكون أسعارها مرتفعة، مشدّدة على أنّ أسعار الخضر الورقية يجب ان تكون في المتناول خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى أنّه في علاقة بالغلال توجد أسعار محدّدة و اخرى حرة، حيث انّ اسعار الموز مثلا تراوحت بين 19 دينار و 23 دينار، و ما على المواطن القيام به هو التوجه للجهة التي تكون اسعارها في المتناول.

و بخصوص الغلاء المشط في أسعار اللّحوم الحمراء، كشفت ثريا التباسي أنّ ذلك يعود لعدّة عوامل منها غلاء الأعلاف و تراجع عدد القطيع بفعل التهريب، ما جعل أسعار اللحوم الحمراء في غلاء مشطّ و محموم و ليست في متناول جميع التونسيين، و قد تمّ تسجيل بيع الكلغ الواحد من لحم الضأن أمس أوّل أيّام شهر الصيام بـ 62 دينار و 59 دينار، و لفتت في هذا السياق إلى جملة من التدابير التي قامت باتخاذها شركة اللحوم ووزارة التجارة حيث تمّ تسعير الكلغ من لحم الضأن بـ 42 دينار في نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك و في شركة اللحوم و لكن هذا التدخل يبقى محدودا.

و تابعت المتحدّثة القول انّ شهر رمضان هذه السّنة تزامن مع موسم التخفيضات، و كان المواطن التونسي قد استفاد من هذه المناسبة استعدادا لشهر رمضان و حتى استعدادا لعيد الفطر.

