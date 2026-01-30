منظّمة الصّحة تُقلّل من احتمال انتشار فيروس ‘نيباه’ خارج الهند

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قللت منظّمة الصّحة العالمية ‌اليوم الجمعة، من احتمال ​انتشار فيروس ‌نيباه ‘القاتل’ من الهند، مضيفة أنّها لا ‌توصي بفرض قيود على السفر ‍أو ⁠التجارة بعد أن أبلغت الدّولة الواقعة في ​جنوب آسيا ‌عن حالتي ​إصابة بالفيروس.

وعاد فيروس نيباه إلى واجهة الاهتمام الصّحي بعد تسجيل إصابات جديدة في الهند، ليُعيد التساؤلات حول طبيعة هذا الفيروس الخطير ولماذا يُصنف ضمن أخطر التهديدات الوبائية.

الفيروس، الذّي ينتقل من الحيوانات إلى البشر ويمكن أن ينتقل بين الأشخاص، يتميّز بمعدّل وفيات مرتفع وغياب علاج أو لقاح حتى الآن.

