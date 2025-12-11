Français
Anglais
العربية
عالمية

منعرج تاريخي ؟ حماس تقترح هدنة طويلة مقابل تجميد السلاح

منعرج تاريخي ؟ حماس تقترح هدنة طويلة مقابل تجميد السلاح

أعلن خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، الأربعاء، في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية من الدوحة، أن الحركة تقبل بنشر قوات دولية على الحدود بين قطاع غزة والكيان المحتل، شرط ألا يكون انتشارها داخل القطاع الفلسطيني.

قوات دولية «على غرار اليونيفيل»

وقال مشعل: «لا مانع لدينا أن تكون قوات الاستقرار الدولي على الحدود مثل قوات اليونيفيل، تفصل بين غزة والاحتلال»، مشيراً إلى انفتاح الحركة على مقترحات أمنية تُناقَش منذ سنوات في الأروقة الدبلوماسية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتكثف فيه التحركات الدولية بحثاً عن آليات تضمن استقرار الوضع الميداني ومنع تجدد الحرب في القطاع.

هدنة طويلة مقابل عدم استخدام السلاح

وكشف مشعل أن حركة حماس تطرح للمرة الأولى صيغة تقوم على عدم استخدام سلاحها مقابل هدنة طويلة الأمد مع الكيان الإسرائيلي.

وقال بهذا الخصوص: «نريد تكوين صورة واضحة بضمانات تمنع عودة حرب الاحتلال على غزة. نستطيع فعل ذلك، إذ يمكن حفظ السلاح دون استعمال أو استعراض». وأضاف أن «الهدنة الطويلة تشكل ضمانة حقيقية» لمرحلة أكثر استقراراً.

رسالة إلى المجتمع الدولي

تعكس تصريحات خالد مشعل رغبة الحركة في إرسال رسالة إلى المجتمع الدولي حول استعدادها للتعاطي مع مقترحات جديدة لمرحلة ما بعد الحرب، في وقت لا تزال فيه الأوضاع الميدانية قابلة للانفجار في أي لحظة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

364
أخر الأخبار

صفاقس : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك (صور+فيديو)

353
الأخبار

الجزائر – تونس : منحة السفر السياحية بـ750 يورو ضحية نجاحها… و السلطات الجزائرية تتحرك لكبح تحيّل بعض المسافرين
335
الأخبار

فرنسا : بريجيت ماكرون تنزلق بشكل خطير و تصف ناشطات نسويات بـ«الغبيّات القذرات»
302
اقتصاد وأعمال

بيل غيتس يدعم أنس جابر
297
أخر الأخبار

عصام شوشان يكشف تفاصيل الفصل المتعلّق بفتح حساب بالعملة الصّعبة [فيديو]
281
الأخبار

«غبيّات حقيرات…» : كيف أحرق فيديو للسيدة ماكرون صورتها؟ صديقة ساركوزي تكشف المستور
280
الأخبار

وزير الفلاحة يتابع نشاط تربية التنّ الأحمر و يعاين وضعية ميناء هرقلة
278
أخر الأخبار

تونس – حكم بالإعدام والسجن المؤبّد في جريمة قتل سائق تاكسي بسيدي حسين
264
الأخبار

مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة تشيد بمكتسبات المرأة التونسية
264
الأخبار

كرة يد : مرتبة مشرّفة لسيدات تونس في التصنيف العالمي

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى