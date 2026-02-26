Français
Anglais
العربية
الأخبار

منها قرود المكاك البربري: جمعية تونسية تدعو إلى الكفّ عن أيّ ترويج لحيازة الحيوانات البرية

دعت الجمعية التونسية للحياة البرية صُنّاع المحتوى والمؤثرين إلى تحمّل مسؤولياتهم و الكفّ عن أيّ ترويج مباشر أو غير مباشر لحيازة الحيوانات البرية. ودعت الجمعية المواطنين إلى عدم تشجيع هذه الممارسات من خلال المشاركة أو التفاعل مع هذا النوع من المحتوى.

وعبّرت الجمعية التونسية للحياة البرية عن قلقها إزاء تزايد المحتويات المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تُظهر قرود المكاك البربري (Macaca sylvanus) محتجزة ومُستَعرَضة لأغراض إنتاج المحتوى. ويشار إلى أن المكاك البربري مُصنَّف كمهددًا بالانقراض (EN) على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (UICN).

وأضافت الجمعية أن أعداد  قرود المكاك البربري تشهد تراجعًا مقلقًا نتيجة تدمير موائله الطبيعية، والتجارة غير المشروعة، واصطياده بغرض بيعه كحيوان أليف. كما أن التجارة به تخضع لتنظيم دولي بموجب معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض (CITES).

وأشارت الجمعية  إلى  إن عرض الحيوانات البرية في بيئات منزلية يساهم في تعميم حيازتها بشكل غير قانوني.

كما أضافت  الجمعية أن خلف هذه الصور التي غالبًا ما تُقدَّم على أنها “غير مؤذية” تكمن حقيقة مقلقة، إذ إنها تُعزز التجارة غير القانونية في الأنواع البرية، وتشجع على اصطيادهم من بيئتهم الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تربية الحيوانات البرية تشكّل خطرًا حقيقيًا على صحة الإنسان، إذ يمكن أن تنقل فيروسات وأمراضًا، مما يهدّد صحة الجميع.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

248
الأخبار

تونس: أحكام بالسجن بين 3 و7 سنوات في قضية سطو على منزل رجل أعمال وسرقة 800 ألف دينار

244
الأخبار

رئيس الجمهورية يزور شركة اللّحوم بالورديّة و يتابع ملفّات الفساد [فيديو]
240
الأخبار

منح الصبغة الجامعية لعدة اقسام طبية بالمستشفيات الجهوية بالكاف وجندوبة وقبلي
234
الأخبار

دوري أبطال أوروبا : نتائج مقابلات الدفعة الأولى من إياب الدور 16
234
الأخبار

نجم المنتخب المصري يدخل ضمن إهتمامات برشلونة
234
الأخبار

السباح رامي الرحموني يمثّل رسميا السعودية
229
الأخبار

ولاية المنستير: استلام 10 حافلات صينية جديدة
225
أخر الأخبار

البرلمان: تنقيح قانون المخدرات وتنظيم كراء السكن على طاولة لجنة التشريع العام غدًا
219
الأخبار

الجزائر : تفعيل آلية إسقاط الجنسية… تحذير لأعداء الداخل و الخارج
218
الأخبار

تذكير إلى الجالية التونسية في الكويت: تعليق الخدمات القنصلية اليوم

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى