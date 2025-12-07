منوبة : إعطاء إشارة انطلاق المساعدت الاجتماعية لمواجهة موجة البرد لفائدة 800 عائلة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعطيت صباح اليوم ، بمقر اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بمنوبة، إشارة انطلاق توزيع المساعدت الاجتماعية لمواجهة موجة البرد الموجهة العائلات المعوزة و محدودة الدخل و المسجلة في منظومة الأمان الاجتماعي.

و بحضور والي منوبة محمود شعيب، تسلم رؤساء الوحدات المحلية للتضامن الاجتماعي (باستثناء دوار هيشر و منوبة ستوزع مباشرة من اللجنة الجهوية) المساعدات المخصصة لهم في إطار برنامج الاحاطة بضعاف الحال و مساعدتهم على مقاومة موجة البرد، الذي شمل بالجهة عدد 800 عائلة تتوزع على مختلف معتمديات الولاية.

جدير بالذكر أن عدد المسجلين ببرنامج الأمان الاجتماعي بولاية منوبة من العائلات المعوزة يبلغ 8.823 عائلة، إضافة الى 16.405 عائلة محدودة الدخل تنتفع ببطاقة علاج تعريفة منخفضة.

