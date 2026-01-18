منوبة : الشروع في معالجة أماكن مخفضات السرعة المزالة و اعلان طلب عروض لإعادة تركيز المطبات الارتجاجية الضرورية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شرعت الإدارة الجهوية للتجهيز بمنوبة في معالجة أماكن مخفضات السرعة المزالة منذ سبتمبر المنقضي، في اطارتسهيل حركة الحافلات الصينية الجديدة وضمان انسيابية تنقّلها وتعزيزا للسلامة المروية على شبكة الطرقات المرقمة.

و يأتي هذا التدخل الضروري، وفق تصريح المديرة الجهوية للتجهيز بمنوبة نجلاء بن خليفة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، استعدادا لإعادة تركيز مطبات ارتجاجية مطابقة للمواصفات الفنية و مراعية للأسطول الجديد من الحافلات و ذلك في الأماكن التي تم ضبطها في إطار اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بولاية منوبة ، وفق القانون المعمول به والشروط الفنية و حسب الحاجة.

و أضافت انه تم اعلان طلب عروض في الإطار لإعادة تركيز المطبات الارتدادية بعد تحديد المخفضات المرخص فيها و إعادة النظر في المخفضات العشوائية صلب اللجنة الفنية للسلامة المرورية و بعد عرضها على المصالح المحلية و الجهوية و ذلك في انتظار انهاء الاجراء و الترتيبات القانونية الضرورية لاسناد الصفقة.

و تابعت أنّه تمّ و بصفة استعجالية التدخل على مستوى الطريق الوطنية رقم 5 ، نقطة كيلومترية 18 و حي النصر بالمرناقية بتركيز مطبَّين ارتجاجيَّين، نظرا للحاجة الملحة لذلك على مستوى هذا المسار الذي يشهد حركة مرورية مكثفة و الذي شهد حوادث مرورية.

في ذات السياق، أشارت إلى أنّه و نظرا لوضعية الطريق الوطنية رقم 7 بالجزء الرابط بين مفترق الحبيبية على مستوى وادي شافرو بالجديدة و السعيدة بوادي الليل و التي تشهد كثافة مرورية أيضا، سيتم أوّلا التدخل بمضاعفة ذلك الجزء على مسافة 1.5 كلم.

كما يتضمن المشروع في تدعيم التشوير الأفقي و العمودي من خلال تجديد العلامات الأرضية و تركيب الإشارات المرورية اللازمة وفق المعايير المعتمدة، إضافة إلى تعزيز مختلف عناصر السلامة كالحواجز الوقائية و تحسين و تحديث شبكة الإنارة العمومية لضمان رؤية أفضل لمستعملي الطريق ، خاصة خلال الفترة الليلية ، بما يساهم في تقليص مخاطر الحوادث و تحسين ظروف الاستعمال.

و أضافت ان المشروع المبرمج بكلفة 9 مليون دينار، بلغ مرحلة ابرام الصفقة مع المقاولة التي ستشرف على تنفيذ الاشغال طيلة مدة 12 شهرا كآجال تعاقدية وقع تحديدها.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



