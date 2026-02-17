منوبة: المصادقة على 37 امتيازًا جبائيًا لدعم قطاع النقل العمومي غير المنتظم

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أشرف والي منوبة محمود شعيب، صباح اليوم الثلاثاء 17 فيفري، على اجتماع اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل، المنعقد بمقر الولاية.

وخُصّصت الجلسة للمصادقة على إسناد 37 امتيازًا جبائيًا بهدف الحصول على شهادات التأهيل التي تُمكّن من الانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي الموحّد، وذلك بعنوان اقتناء سيارات لاستغلالها في قطاع التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والنقل الريفي و”اللواج”.

كما تمّت المصادقة على عدد من المطالب المتعلقة بالاحتفاظ برخص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، إلى جانب النظر في مطالب تغيير النشاط، خاصة التحول من النقل الريفي إلى التاكسي الجماعي.

ووفق بلاغ صادر عن ولاية منوبة، تندرج هذه القرارات في إطار دعم المهنيين في قطاع النقل، وتحسين جودة الخدمات، والاستجابة للطلب المتزايد على التنقل داخل الجهة.

