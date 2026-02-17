Français
Anglais
العربية
مجتمع

منوبة: المصادقة على 37 امتيازًا جبائيًا لدعم قطاع النقل العمومي غير المنتظم

منوبة: المصادقة على 37 امتيازًا جبائيًا لدعم قطاع النقل العمومي غير المنتظم

أشرف والي منوبة محمود شعيب، صباح اليوم الثلاثاء 17 فيفري، على اجتماع اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل، المنعقد بمقر الولاية.

وخُصّصت الجلسة للمصادقة على إسناد 37 امتيازًا جبائيًا بهدف الحصول على شهادات التأهيل التي تُمكّن من الانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي الموحّد، وذلك بعنوان اقتناء سيارات لاستغلالها في قطاع التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والنقل الريفي و”اللواج”.

كما تمّت المصادقة على عدد من المطالب المتعلقة بالاحتفاظ برخص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، إلى جانب النظر في مطالب تغيير النشاط، خاصة التحول من النقل الريفي إلى التاكسي الجماعي.

ووفق بلاغ صادر عن ولاية منوبة، تندرج هذه القرارات في إطار دعم المهنيين في قطاع النقل، وتحسين جودة الخدمات، والاستجابة للطلب المتزايد على التنقل داخل الجهة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

358
الأخبار

ليبيا تعلن عطلة رسمية غدا بمناسبة الذكرى الخامسة لعيد الثورة الليبية

325
الأخبار

الأمطار الأخيرة تنعش سد البراق بنفرة ثاني أكبر سد في تونس [فيديو]
287
الأخبار

بعد تخريب متعمّد لمعدات الفار : الجامعة التونسية لكرة القدم ترفض التحريض و تدعو لتطبيق صارم للعقوبات
279
أخر الأخبار

كبار السنّ، الأمومة، ورياض الأطفال: لجنة الصحة تستمع إلى أصحاب المبادرة بشأن 3 مشاريع قوانين
278
أخر الأخبار

البنك البريدي على طاولة البرلمان: جلسة استماع للجنة المالية
269
الأخبار

وفد من لجنة الفلاحة بالبرلمان في زيارة إلى ميناء صفاقس [فيديو]
264
الأخبار

بنزرت: تسجيل “تحصينات مدينة غار الملح” على القائمة النهائية للتراث العالمي الاسلامي
263
اقتصاد وأعمال

تونس: كراس الشروط بدل الرخص..مُقترح قانون الاستثمار يدخل جلسات الاستماع (فيديو)
261
الأخبار

ترامب يعلن تعهدات بأكثر من 5 مليارات دولار لدعم غزة
251
الأخبار

وحدة الرصد تسجل 16 اعتداءً على الصحفيين خلال جانفي 2026

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى