منوبة : تفكيك وفاق إجرامي لترويج المخدرات و إيقاف فتاة ضمن عناصره

تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنوبة على إثر مداهمة أمنية، مساء الثلاثاء، من محاصرة و إيقاف وفاق إجرامي لترويج المخدرات من بين عناصره فتاة.

و بعرض هويات المتهمين على النظام الآلي، تبيّن أنّهم محلّ تفتيش لفائدة وحدات أمنية و هياكل قضائية من أجل ترويج المخدرات و السرقة و الاعتداء بالعنف.

و قد تمّ حجز كميات من المواد المخدرة و ميزان الكتروني و مبالغ مالية مهمّة متأتية من تجارة المخدرات ليتم الاحتفاظ بهم و مواصلة الأبحاث.

