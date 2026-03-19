منوبة: حجز أكثر من 136 قنطار من الفارينة المدعمة بمخبزتين

تمكنت فريق مراقبة اقتصادية تابع للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة من حجز 136.5 قنطارا من الفارينة المدعمة (273 كيسا وزن 50 كلغ الكيس الواحد) بمخبزتين مصنفتين تقع الأولى بشباو من معتمدية وادي الليل والثانية بشارع خالد بن الوليد بدوار هيشر، وذلك من أجل الإخلال بتراتيب الدعم، وفق معطيات صادرة عن الإدارة الجهوية.

وكشفت عملية مراقبة مشتركة مع أعوان الحرس البلدي عن تعمّد صاحبي المخبزتين استعمال الفرينة المدعمة في صنع أنواع من الخبز الرفيع عوضا عن استعمال الفرينة الرفيعة.

ووفق المصدر ذاته، سيتم في مرحلة لاحقة استكمال إجراءات إعادة بيع المحجوز بالمسالك القانونية، وتضمين قيمته المالية بالخزينة العامة للدولة، والتحرير ضدّ صاحبي المخبزتين من أجل ارتكاب مخالفة الإخلال بتراتيب الدعم باستعمال مادة مدعمة في غير الأغراض المخصصة لها.

وتندرج هذه العملية في إطار الحرص على مواصلة تسليط ضغط رقابي على قطاع المخابز والمرطبات خاصة مع اقتراب حلول موعد عيد الفطر المبارك، علما أن المجهود الرقابي على المخابز ومحلات صنع المرطبات والحلويات التقليدية قد أفضى منذ بداية شهر رمضان المعظم إلى حجز نحو 700 قنطار من الفارينة المدعمة.

وات

